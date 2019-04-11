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快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歌手鄭俊英所創辦的「淫魔群組」當中的Roy Kim、崔鍾訓、Eddy Kim認罪！首爾警方11日上午召開記者會，表示3人皆已經承認有散佈偷拍影片，警方會將崔鍾訓正式起訴，另外兩人則是會移交檢察機關。

▲鄭俊英群組10藝人曝光了，龍俊亨、Eddy Kim、強仁等人都在。（圖／翻攝自Mbc News）

▲鄭俊英群組。（圖／翻攝自Mbc News）

首爾警方11日舉辦記者會，針對案情發展透露，目前Roy Kim、崔鍾訓、Eddy Kim等3人皆已坦承有「散佈淫片」罪行，而Roy Kim、Eddy Kim只承認有散佈1支影片，否認有直接拍攝淫片，被移交至檢察機關。而崔鍾訓則是有直接拍攝6部影片照片、以及散佈等行為，因此檢方將於本周正式起訴。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲鄭俊英群組。（圖／翻攝自IG）

韓「情歌王子」Roy Kim牽扯入好友鄭俊英非法群組裡，他被查出同樣涉嫌散播性愛片，現成為嫌疑犯遭警偵訊，他在躲了1個禮拜的時間，終於在9日凌晨回到南韓，10日下午2點46分左右（台灣時間1點46分）首度現身警局，雙頰凹陷、消瘦了不少，在鏡頭面前道歉，便直直往警局裡走，全程不到2分鐘。

據南韓媒體《10asia》報導，有法界人士爆料，有一名A女近日控訴2012年3月時，在美國認識了崔鍾訓，當時崔給了她一杯雞尾酒，喝下後就失去意識，之後就遭到性侵。A女表示，崔鍾訓在酒裡是下了一種有失身水之稱的性侵藥物「GHB」，如果屬實，他將會罪加一等。

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