2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

記者田暐瑋／綜合報導

為了當網紅不惜殺人！烏克蘭2名年輕人為了靠網紅一戰成名，打算拍攝幾支「有趣」的影片上傳，找上了一個48歲的大叔，冷血逼對方跳進河裡，原本是想製造「笑果」，沒想到卻真的害死一條人命。

據英國《鏡報》報導，烏克蘭有2個分別26歲、23歲年輕人為了成為知名網紅，路上隨機抓住一名48歲的中年男子，把對方押到4公尺高的橋邊，逼中年男子跳入聶伯河中，中年男子不斷求饒：「請放過我！」雙手死命抓著欄杆，但兩人絲毫不以為意。

▲網紅逼人跳河 。（圖／翻攝自thesun.co.uk）



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眼見中年男子抵抗，一個年輕人出手揍了他的臉，另一個人則是拽住他的衣服，硬生生把對方推入河中，中年男子因為不會游泳，被推入河後很快就消失不見，警方接獲報案後進行調查，最後在河裡找到男子的屍體，2名年輕人也立刻被逮捕，殘忍手法令人髮指。

之前美國華盛頓州一名16歲少女霍格森（Jordan Holgerson）在莫爾頓瀑布橋（Moulton Falls Bridge）上，原本想要嘗試跳水，沒想到卻突然無預警被朋友從後面推了一把，讓她墜落於劉易斯河（Lewis River）內，導致肋骨斷裂3支、肺部受傷等嚴重傷害，影片曝光上傳至網路媒體上，超過150多萬人點閱看傻。

原本霍格森站在橋邊欄杆外側，正猶豫要不要跳水，沒想到身後的女性朋友竟然直接推她下去，害她從3層樓高橋上跳入河水裡，整段畫面都被拍攝了下來，放在網路上迅速傳閱走紅，不過霍格森卻身受重傷，河水內有岩石，害她肋骨至少斷了3支。

