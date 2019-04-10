阿伯拆線傷口爆裂「小腸噴出40cm」！　兒子氣瘋衝開刀房狂毆醫生

記者田暐瑋／綜合報導

一個阿伯因為罹患胃癌開刀，經過治療後復原狀況不錯，之後回診要給醫生拆線，主治醫師吩咐實習醫師來接手，此時阿伯突然猛烈咳嗽好幾下，實習醫生又剛好拆到最後一條線，傷口就這樣瞬間爆開，小腸外露倒出來3、40公分，場面慘不忍睹。

外科醫生江坤俊在菜鳥實習階段，某次接到一個胃癌開完刀沒多久的阿伯，阿伯回診時氣色不錯，進食也相當順利，主治醫師確認狀況後，就叫他負責替阿伯拆線，正當他一條一條剪線的時候，阿伯因為有抽菸習慣，突然劇烈咳嗽，而最後一條線剛好被剪開，傷口就這樣瞬間爆裂噴血。

▲江坤俊分享開刀經驗（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



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阿伯的小腸也被擠壓出來，整整3、40公分掛在體外，江坤俊嚇了一跳，主治醫師衝進來見狀並沒有太大反應，冷靜地要伸手去按住傷口，此時跟在後面衝進來的家屬怒氣爆發，以為是主治醫師開刀沒開好，阿伯兒子一拳就往主治醫師臉上揍過去。

護理人員趕緊架開家屬，但另一個兒子又要接著打，江坤俊上前替主治醫師擋了一拳，才平息家屬怒火，立刻把阿伯送進開刀房做後續處理。江坤俊笑說，也因為擋了這一拳，那一期的實習分數得了滿分，也算是意外收穫。

▲江坤俊分享開刀經驗（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）