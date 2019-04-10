林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材，被譽為「真人版娜美」，時常在社群網站和粉絲互動的她，日前上傳一則限時動態，身穿平口上衣錄影片，接著她想調整鏡頭位置，卻沒發現到衣服已經離開她的胸前，飽滿胸型全都露出，讓捕捉到這一幕的網友眼睛大吃冰淇淋。

林明禎2日PO一段影片到限時動態，她穿著有圖案的平口皺摺上衣，材質看起來頗為輕薄，還用APP後製加上貓鬍鬚和耳朵，模樣相當可愛。之後她突然調整手機角度，因為身體微微往前傾，胸前衣服大開，渾圓美麗的胸型出現在鏡頭前，連內衣也都露了一小截出來。

▲林明禎胸型飽滿。（圖／翻攝自林明禎IG）



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▲林明禎沒發現胸前衣服敞開。（圖／翻攝自林明禎IG）

一開始林明禎還沒發現，之後驚覺差點走光後，低頭趕緊把衣服往上拉，一臉淡定裝做沒事，繼續看著鏡頭錄完影片。事後有網友轉傳這段限時動態，引起熱烈討論，「真的是超驚險」、「差點都露了出來」、「胸型好漂亮」、「身材好到噴鼻血」。

▲林明禎發現後趕快拉起衣服。（圖／翻攝自林明禎IG）



前陣子在過年期間，林明禎飛回馬來西亞，和家人一起享受難得假期，當時就曾曬出一系列美照，隔空和粉絲拜年。照片中，她穿著藍紫色削肩旗袍，展現S型纖瘦好身材，超豐滿胸型也瞬間現形，甜美笑容更是瞬間迷倒大票粉絲。

▲林明禎。（圖／翻攝自林明禎IG）



然而，更引人注意的是，一旁的模特兒姊姊林詩枝，也穿著亮紫色花紋旗袍亮相，同樣擁有魔鬼身材、甜美外表，被讚一點都不輸妹妹林明禎。此外，媽媽當時同樣穿著旗袍，捧著橘子入鏡，母女3人同時露出燦爛笑容，且歲月幾乎沒在媽媽臉上留下痕跡，一點都看不出她今年滿53歲，凍齡功力相當驚人。