胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

娛樂中心／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，之後她一反過去放閃態度，至今都沒在社群網站PO出老公照片，近日她跟姊姊出國，露出胸前超深V事業線，胡睿兒則是獨自留在台灣照顧兒子，而有眼尖網友發現胡睿兒日前PO出開著奧迪TT的照片，仍被虧：「記得要過戶給我！」

林采緹近期轉行成直播主，也積極和粉絲互動，在直播中還唱歌給粉絲聽，一連好幾首不間斷，頗為辛苦。日前她PO出一張穿著半截合身白上衣，渾圓胸型看得相當清楚，下一張她雙手一舉高，內衣下緣的黑色蕾絲就從衣服下露了出來，還隱約看得到腰部線條，S曲線相當火辣，看得出她已經恢復產前身材。

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▲林采緹現在轉行當直播主。（圖／翻攝自胡睿兒IG／翻攝自YouTube／菲亞迷）



自從老公爆出撿屍風波後，林采緹幾乎沒有再PO出夫妻合照，發文也一字不提，除了偶爾曬兒子，大部份都是自己的性感美照，日前更和姊姊一起出國旅行，久違穿上大露事業線的低胸裝，一到飯店就跳進泳池裡，拍下了美人出水的性感照片。

▲林采緹出國穿超辣。（圖／翻攝自林采緹IG）



▲林采緹出國穿超辣。（圖／翻攝自林采緹IG）



獨留兒子和老公在台灣，不少網友認為林采緹現在愛自己的舉動很棒，更大讚她非常堅強。而有網友不久前發現胡睿兒在IG上PO出開著奧迪TT的照片，之後被人問到是不是要賣掉奧迪愛車，他只是回了一個笑臉貼圖，沒有正面回應，而之前和他打賭1年內離婚就要過戶奧迪的網友也現身回應：「記得要過戶TT給我。」他則是回嗆：「那你的雞排勒？」

▲林采緹露出黑色蕾絲內衣，有網友發現胡睿兒的奧迪TT還在。（圖／翻攝自林采緹、胡睿兒IG）

▲網友反應。（圖／翻攝自胡睿兒臉書）