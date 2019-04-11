迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴除了事業表現亮眼，擁有新疆維吾爾族血統的她，身材高挑、五官深邃，亮麗外型也讓她圈粉無數。螢光幕上形象親切善良的她，近日卻被踢爆「人設全是假的」，引起不小討論。

迪麗熱巴雖然身材纖瘦，但因為個性超愛吃，因而有「胖迪」封號，11日微博熱搜上卻出現「蔣方舟稱迪麗熱巴吃貨人設是設計的」，內容是在《圓桌派》這個節目中，節目嘉賓蔣方舟從過去的訪問中戳破她的「吃貨人設」全是演的，只是為了要拉近和女生之間的距離，同時也加深親切感。

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▲迪麗熱巴個性愛吃。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



對此，不少網友提出多項證據，認為這個節目是3、4年前播出的，如今節目上其中一句話卻被舊事重提，猜測是為了抹黑迪麗熱巴。事實上，曾和迪麗熱巴合作過的工作人員和藝人們，也都指證歷歷她真的很愛吃，且也樂於和其他人分享，是個不折不扣的吃貨。

迪麗熱巴是演藝圈中著名的吃貨，之前在錄《奔跑吧》時，鹿晗曾開玩笑要她別再吃了，否則會背不動，可見對吃這件事真的執著，不過維持身材又是女演員一輩子的課題，還好她有自己的一套方法。

▲迪麗熱巴愛吃。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



據雜誌《時尚健康》報導，迪麗熱巴和多數女孩一樣喜歡吃甜食，點奶茶還要加雙份奶霜，明明熱量超高，但喝了一個月竟然瘦了，她不好意思地解釋：「每個人體質不一樣，別人拿我的經驗嘗試然後胖了。」

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）