ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴除了事業表現亮眼，擁有新疆維吾爾族血統的她，身材高挑、五官深邃，亮麗外型也讓她圈粉無數。螢光幕上形象親切善良的她，近日卻被踢爆「人設全是假的」，引起不小討論。

迪麗熱巴雖然身材纖瘦，但因為個性超愛吃，因而有「胖迪」封號，11日微博熱搜上卻出現「蔣方舟稱迪麗熱巴吃貨人設是設計的」，內容是在《圓桌派》這個節目中，節目嘉賓蔣方舟從過去的訪問中戳破她的「吃貨人設」全是演的，只是為了要拉近和女生之間的距離，同時也加深親切感。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

請繼續往下閱讀...

▲迪麗熱巴個性愛吃。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

對此，不少網友提出多項證據，認為這個節目是3、4年前播出的，如今節目上其中一句話卻被舊事重提，猜測是為了抹黑迪麗熱巴。事實上，曾和迪麗熱巴合作過的工作人員和藝人們，也都指證歷歷她真的很愛吃，且也樂於和其他人分享，是個不折不扣的吃貨。

迪麗熱巴是演藝圈中著名的吃貨，之前在錄《奔跑吧》時，鹿晗曾開玩笑要她別再吃了，否則會背不動，可見對吃這件事真的執著，不過維持身材又是女演員一輩子的課題，還好她有自己的一套方法。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲迪麗熱巴愛吃。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

據雜誌《時尚健康》報導，迪麗熱巴和多數女孩一樣喜歡吃甜食，點奶茶還要加雙份奶霜，明明熱量超高，但喝了一個月竟然瘦了，她不好意思地解釋：「每個人體質不一樣，別人拿我的經驗嘗試然後胖了。」

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

推薦閱讀

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

連千毅親上火線5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

連千毅親上火線5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

阿伯拆線傷口爆裂「小腸噴出40cm」！　兒子氣瘋衝開刀房狂毆醫生

阿伯拆線傷口爆裂「小腸噴出40cm」！　兒子氣瘋衝開刀房狂毆醫生

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

迪麗熱巴

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳
  2. 獨家／《復仇者聯盟4》全台第1場「早上6點」在這裡！　預售搶票攻略出爐
  3. 獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症
  4. 崔鍾訓爆「7年前就下藥性侵」！　受害女被迷昏失身…勝利夜店也用這種藥
  5. 韓團BTS人氣爆棚　製作人身價漲破2百億
  6. 獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包
  7. 迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼
  8. 賈永婕97歲奶奶辭世！　曝「放棄急救原因」藏洋蔥
  9. 看房一開門「完蛋了」！　黃小柔「硬起來追問」仲介老實招了：是凶宅
  10. B.A.P主唱大賢靠自己發片！募資10hrs就達標...台粉這樣做超給力

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366