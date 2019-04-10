娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

▲約會1個小時之後，中天主播王又正跟周瑜茹一前一後離開咖啡廳。（圖／鏡週刊提供）



圖文／鏡週刊

「韓國瑜親衛隊」王又正爆出婚外桃花！知情讀者爆料，他2016年娶的「世界十大空姐」老婆，曾經收過一張王又正與台視正妹氣象主播周瑜茹的親暱照片，一度引發兩人爭吵，事件鬧開之後，也成了電視台間茶餘飯後愈傳愈開的一大八卦。

果然！本刊日前直擊，王又正一身休閒兼運動的裝扮，在下工之後直奔中天電視台的停車場，然後把座駕給開了出去；雖然他先往住家的方向移動，不過中途卻突然在北市民權東路六段上的一間咖啡廳旁停住。一瞧，已經有個女生在門口，等著王又正的到來。

請繼續往下閱讀...

▲中天主播王又正下班後（圖／鏡週刊提供）



▲中天主播王又正下班後和周瑜茹約吃飯（圖／鏡週刊提供）



兩人進了咖啡廳，除了聊天、吃甜點，女生時不時還對著王又正撩撥自己秀髮，她看來風情萬種，並且別有一番媚態。在咖啡廳裡待了一個多小時，王又正才跟那名女生走了出來，經過長相比對之後，那個女生就是傳聞中的氣象主播周瑜茹沒錯！

只是沒想到兩人花邊傳成這樣，王又正依舊背著空姐老婆，跟周瑜茹在工作空檔約會。兩人出了店門還顯得依依不捨，周瑜茹又陪著王又正吞雲吐霧，她一邊吸著他的二手菸，一邊也洋溢著豔麗而歡快的笑容。

▲中天主播王又正下班後和周瑜茹約吃飯（圖／鏡週刊提供）



▲中天主播王又正下班後和周瑜茹約吃飯（圖／鏡週刊提供）

▲中天主播王又正和空姐妻陳天儀（圖／鏡週刊提供）

「謝謝你的招待！」周瑜茹對著王又正說；男的則回她：「好啦～再約！」可以聽出除了王又正幫周瑜茹買單，兩人顯然已是固定「私約」關係。接著王又正一陣左顧右盼之後，開著自己的車而離去，周瑜茹則跟朋友們會合吃鍋。