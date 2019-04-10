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D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

記者田暐瑋／綜合報導

人不可貌相！《國光幫幫忙》日前找來一位性感辣妹阿貞穿著比基尼表演鋼管秀，過程中除了大開M字腿，還可以背面倒立以「頭下腳上」的高難度姿勢爬上鋼管，全身驚人肌力令人看呆，但鋼管只是興趣，她的真正職業是急診科醫師，還有網友爆料，她就職的醫院是「中山醫院」。

這位叫阿貞的辣妹穿著膚色三點式比基尼，腳踩的也是專業的鋼管舞鞋，在鋼管前大秀舞姿，開始沒多久就秀出大絕招，背對鏡頭下腰，整個身體對折後，反手抓住鋼管，雙腿懸空舉起在空中劃了幾圈再夾住鋼管，之後還以「頭下腳上」的姿勢倒立攀爬，雙手放開只靠腿部肌肉支撐全身重量。

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

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雖然鋼管舞看似性感，卻是需要非常大肌耐力及體力的運動之一，阿貞每個動作到位，一回到地面就喘個不停，但其實她真正職業是中山醫院的急診科醫師，還秀出平常上班時的照片，外型樸素專業，和跳鋼管舞時的表情相差很多。

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲阿貞上班照。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲阿貞上班照。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

阿貞透露，因為急診太累，不想要一輩子就這樣當個醫師，也不願生活趨於平淡，在上完12小時的大夜班後都會小睡一下，再去上鋼管課程，「我這輩子能跳多長就跳多長。」至於醫生她直言只想做到40歲，之後打算轉職成為一個真正的舞者。

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲網友爆料。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲鋼管妹是急診科醫師。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

▲阿貞。（圖／翻攝自YouTube／最愛,國光幫幫忙）

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