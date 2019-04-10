認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

記者田暐瑋／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯好身材，個性自然不做作，是不少粉絲心目中的女神。感情世界備受關注的她，和張立東之間互動曖昧，多次PO出放閃合照，日前她在節目上被庹宗康講到「懷孕」關鍵字，下意識脫口爆出「小孩的爸是張立東」，說完才發現講錯話，臉頰瞬間漲紅。

熊熊日前在《大哥開什麼東西》和大胃王正妹張語昕要把100個漢堡吃完，她無奈透露自己最緊繃只能吃完一個，但庹宗康一看，她只把內餡吃掉，連麵包都吃不下，還不斷講說自己想吐又想打嗝，庹宗康虧說：「妳懷孕要講，懷孕就在家裡好好安胎。」

▲熊熊被虧懷孕。（圖／翻攝自YouTube／大哥開什麼東西 ?!）



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一講完，熊熊邊大笑邊說：「等下說是張立東的。」話才剛說完，她發現自己好像講錯話，當場尷尬狂笑，庹宗康像是抓到把柄一樣：「這是你自己說的哦！」還補了一槍：「我上次看到吃成這樣（吃完內餡只剩漢堡麵包）的是孕婦。」讓熊熊百口莫辯。

熊熊強調和張立東只是好朋友，兩人也常常喜歡扮成情侶，情人節當天她公開一張勾手甜蜜照，引發外界瘋猜男方身分，不少人猜測可能是張立東。對此，張立東情人節當晚透過臉書發文，正面回應此事，「實在是太多人留言問我了！！！看那個手那個外套說是我～我只好承認，我 盡 力 了，祝大家情人節快樂。」

▲熊熊被虧懷孕。（圖／翻攝自YouTube／大哥開什麼東西 ?!）



有趣的是，張立東文中附上對比照，他穿上軍綠色連帽外套，擺出與熊熊照片中相同的勾手POSE，再將2張照片拼在一起，文中更大方標註女方帳號，讓網友乍看之下，還以為是認愛前奏。不過，也有不少眼尖網友發現，張立東身穿的外套，和熊熊勾手照的男方似乎有些不同，引來許多人笑虧，「麥鬧啦」、「張立東沒有那麼高」、「不要給自己炒作好嗎」，在網路上意外掀起一陣熱議。