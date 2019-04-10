黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

▲4/2 00：22 紫薇（左）養的柴犬名為Hachi，據悉是黃立成送的禮物，所以特地取了和Machi有諧音的名字。圖文／鏡週刊

今年46歲的「麻吉大哥」黃立成，再度創下父女戀新巔峰！他沾上小26歲窩邊草、自家女團「IVI」的紫薇，被本刊直擊祕密約會看電影，紫薇更是熟門熟路的踏進黃宅，2人身邊還有一隻增進彼此感情的小狗「Hachi」！

黃立成近年重心全在發展科技產業，旗下除了有17直播和秘銀（Mithril）虛擬貨幣，最近又推出了虛擬版權交易平台 Machi X，其中17直播年營業額宣稱高達新台幣50億元。但自從和小21歲的管其慧結束戀情後，這2年幾乎未再傳出花邊新聞，終於在愚人節當天，被本刊捕捉到最新約會對象，竟然是從17選秀節目出道的紫薇，而且她今年才20歲。

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▲黃立成現身威秀影城（圖／鏡週刊提供）



▲紫薇在威秀影城樓上等（圖／鏡週刊提供）

散場分頭走 回家集合

4月1日晚間10點，黃立成現身在他最愛的約會地點「台北信義威秀影城」，他獨自上樓去買飲料，此時樓上有個女生貌似在等人，赫然發現是黃立成力捧的女子團體IVI團員紫薇。2人分別進入影廳後，約莫過了2小時，黃立成獨自出了影城後，往自家「新光傑仕堡」方向走去，隔了幾分鐘才現身的紫薇，則搭上計程車，刻意一前一後離開，行跡相當可疑，果然被本刊發現2人是約好在黃家會合。

▲黃立成抱狗下來給紫薇（圖／鏡週刊提供）



▲黃立成被指摸紫薇的臉（圖／鏡週刊提供）

紫薇搭計程車直達黃立成家後，邊滑手機邊在大廳等待，沒多久黃立成漫步回來和她會合，然後自己上樓去，緊接著上演一段「你儂我儂」的曖昧片段，只見黃立成下樓後手上多了一隻小狗，是紫薇剛養的2個月大柴犬Hachi，黃立成將狗交給紫薇後，一下摸狗一下又親暱地摸摸紫薇的臉蛋，有說有笑宛如一家三口的小家庭。

▲0：23 紫薇抱著狗，搭上Uber後隨即返回東區住處，結束和黃立成的電影約會。



重金捧美眉 韓國培訓

沒多久，紫薇叫的Uber抵達門口，她抱著狗上車返回東區住處，結束和黃立成的電影約會，據悉Hachi疑似是黃立成送的禮物，因此紫薇還刻意取了個和Machi有諧音的名字。

▲紫薇po出跟柴犬的合照，就是本刊拍到她跟黃立成見面的同一天。（翻攝自紫薇IG）



今年才20歲的紫薇，原是17直播主，經過海選後，參加選秀節目《超強17練習生》，再赴韓國培訓，最後和Kimi、芳芸、琦琦等人組成IVI女團，黃立成為力捧她們，砸下2,000萬元發片和下廣告，相當照顧。黃立成還經常私下提醒她們，交朋友要小心，男生都會騙女生，如果要交，要帶去給他看。如今他親自上陣，應該「安全」許多。

▲黃立成曾和管其惠交往（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成曾和容嘉交往（圖／鏡週刊提供）