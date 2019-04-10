ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲4/2 00：22 紫薇（左）養的柴犬名為Hachi，據悉是黃立成送的禮物，所以特地取了和Machi有諧音的名字。圖文／鏡週刊

今年46歲的「麻吉大哥」黃立成，再度創下父女戀新巔峰！他沾上小26歲窩邊草、自家女團「IVI」的紫薇，被本刊直擊祕密約會看電影，紫薇更是熟門熟路的踏進黃宅，2人身邊還有一隻增進彼此感情的小狗「Hachi」！

黃立成近年重心全在發展科技產業，旗下除了有17直播和秘銀（Mithril）虛擬貨幣，最近又推出了虛擬版權交易平台 Machi X，其中17直播年營業額宣稱高達新台幣50億元。但自從和小21歲的管其慧結束戀情後，這2年幾乎未再傳出花邊新聞，終於在愚人節當天，被本刊捕捉到最新約會對象，竟然是從17選秀節目出道的紫薇，而且她今年才20歲。

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

請繼續往下閱讀...

▲黃立成現身威秀影城（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲紫薇在威秀影城樓上等（圖／鏡週刊提供）

散場分頭走　回家集合

4月1日晚間10點，黃立成現身在他最愛的約會地點「台北信義威秀影城」，他獨自上樓去買飲料，此時樓上有個女生貌似在等人，赫然發現是黃立成力捧的女子團體IVI團員紫薇。2人分別進入影廳後，約莫過了2小時，黃立成獨自出了影城後，往自家「新光傑仕堡」方向走去，隔了幾分鐘才現身的紫薇，則搭上計程車，刻意一前一後離開，行跡相當可疑，果然被本刊發現2人是約好在黃家會合。

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成抱狗下來給紫薇（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成被指摸紫薇的臉（圖／鏡週刊提供）

紫薇搭計程車直達黃立成家後，邊滑手機邊在大廳等待，沒多久黃立成漫步回來和她會合，然後自己上樓去，緊接著上演一段「你儂我儂」的曖昧片段，只見黃立成下樓後手上多了一隻小狗，是紫薇剛養的2個月大柴犬Hachi，黃立成將狗交給紫薇後，一下摸狗一下又親暱地摸摸紫薇的臉蛋，有說有笑宛如一家三口的小家庭。

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲0：23 紫薇抱著狗，搭上Uber後隨即返回東區住處，結束和黃立成的電影約會。

重金捧美眉　韓國培訓

沒多久，紫薇叫的Uber抵達門口，她抱著狗上車返回東區住處，結束和黃立成的電影約會，據悉Hachi疑似是黃立成送的禮物，因此紫薇還刻意取了個和Machi有諧音的名字。

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲紫薇po出跟柴犬的合照，就是本刊拍到她跟黃立成見面的同一天。（翻攝自紫薇IG）

今年才20歲的紫薇，原是17直播主，經過海選後，參加選秀節目《超強17練習生》，再赴韓國培訓，最後和Kimi、芳芸、琦琦等人組成IVI女團，黃立成為力捧她們，砸下2,000萬元發片和下廣告，相當照顧。黃立成還經常私下提醒她們，交朋友要小心，男生都會騙女生，如果要交，要帶去給他看。如今他親自上陣，應該「安全」許多。

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成曾和管其惠交往（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成。（圖／鏡週刊提供）

▲黃立成曾和容嘉交往（圖／鏡週刊提供）

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

推薦閱讀

韓歌手跳水爆頭重傷！　「滿身血畫面曝光」全身癱瘓…妻上網籌錢救命

韓歌手跳水爆頭重傷！　「滿身血畫面曝光」全身癱瘓…妻上網籌錢救命

老公嫌「妹妹太鬆」！　人妻診間曖昧貼醫生「照你尺寸做」…他崩潰臉綠

老公嫌「妹妹太鬆」！　人妻診間曖昧貼醫生「照你尺寸做」…他崩潰臉綠

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

連千毅親上火線5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

連千毅親上火線5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「女神級藝人」現基隆廟口夜市！　狂掃8家美食…網暴動：求巧遇

「天燈妹」近況曝光…尺度變超大！　徵男友「有大GG」隔2年親PO婚紗照

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手撫激凸雙胸嗆：討厭視線OO！

Psy旗下藝人合照超溫馨！粉絲欣慰：還好泫雅離開Cube了

黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬

獨家／吳鈴山苦等1年半回歸《炮仔聲》　一句話曝「劇情走向」

影／《復仇者4》1分鐘正片畫面！驚奇隊長遭嗆「拋棄地球10年」霸氣給難看

吳卓林：我媽要看醫生　吳綺莉沉默10天…冷揭母女關係

正妹空姐誤穿S號洋裝「拉鍊卡住」！　正面照「北半球掉出」太犯規

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃立成

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／張洛偍錄《演員的品格》被稱男神❤　化妝師姐姐跪求「錄音叫起床」
  2. 娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮
  3. 黃立成帶20歲正妹女星回家！　「深夜親熱摸摸」全被拍…在她身上砸2000萬
  4. Max吃醋偷打Lucy「用力推開」！　隋棠親睹這幕出招…結局超催淚
  5. 美國這裡對同志超歧視　泰勒絲直接捐款！執行長：那是一年營運費
  6. Jasper參加「星二代女娃」生日會　攜應采兒陳小春拍「全家福」甜炸
  7. 蔡阿嘎自爆「第一次」在MTV！　二伯未成年赴高雄私奔
  8. 吳卓林：我媽要看醫生　吳綺莉沉默10天…冷揭母女關係
  9. Olie趴床上和玩偶「微笑對視」　側臉角度曝光激似Lucy
  10. 25歲伊拉克「山寨版C羅」相似度90%　同款油頭＋球衣！民眾搶合照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366