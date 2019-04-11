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崔鍾訓爆「7年前就下藥性侵」！　受害女被迷昏失身…勝利夜店也用這種藥

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歌手勝利、鄭俊英扯出性招待、偷拍性愛片群組等不法犯罪，不只鄭俊英，群組成員之一的崔鍾訓11日被踢爆涉嫌下藥性侵女子。A女聲稱事情發生在2012年，在美國接過了崔鍾訓遞來的酒，就這樣失去意識被性侵，是因為最近看到鄭俊英事件受到社會重視，才敢跳出來控訴此事。

據南韓媒體《10asia》報導，有法界人士爆料，有一名A女近日控訴2012年3月時，在美國認識了崔鍾訓，當時崔給了她一杯雞尾酒，喝下後就失去意識，之後就遭到性侵。A女表示，崔鍾訓在酒裡是下了一種有失身水之稱的性侵藥物「GHB」。

▲崔鍾訓。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

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▲崔鍾訓。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

A女目前已請律師提出告訴，她的好友透露，A女是因為最近看到鄭俊英事件得到正義伸張，才決定出面指控崔鍾訓，希望能得到一個道歉。對此，崔鍾訓前經紀公司FNC娛樂則回應並沒有聽過類似事件，加上已和崔鍾訓解除合約，沒有做出太多回應。

巧的是，勝利的夜店裡也被查獲進了多達800人份可服用的GHB，有南韓媒體報導，在勝利夜店遭到下藥性侵的多名受害人出面還原情況，每個人都有斷片情況，疑似在酒中被加入一種叫做GHB的失身水，受害女表示，當時和一名泰國籍男子相談甚歡，但在接過對方遞來的酒後，對之後的事就完全失去記憶，醒來後發現自己躺在夜店樓上的飯店床上。

▲▼崔鍾訓酒駕還拍性愛片！　警方打臉勝利：找到性招待證據。（圖／CFP）

▲崔鍾訓和勝利是好友 。（圖／CFP）

GHB是伽瑪羥基丁酸，俗稱「神仙水」（又稱迷姦水），在台灣被列為毒品危害防制條例列為第2級毒品，無色、無味、無臭，藥性比FM2還強，是一種強烈的安眠劑。通常只要口服10毫克的GHB就會產生暫時性喪失記憶，若一次使用達20公克就會中毒，出現噁心、噁吐、頭痛、喪失反射作用等症狀，很快就可能會昏迷甚至死亡，與酒精併用更會增加其危險性。

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