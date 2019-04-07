連千毅親上火線5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

記者田暐瑋／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的弟兄約戰。他7日中午開直播現身解釋，前一天真的是喝多了，不斷道歉並請求多多包涵，並強調之後會親自打電話給被捲入此事的大哥們道歉，「不好的示範，我以後會改進，不好意思。」

連千毅在直播被網友攪亂後，6日晚間在臉書開直播「洗臉」該網友，連帶著網友到麥當勞買了超過9個漢堡及一整排的養樂多，要請網友「吃一頓粗飽」，並在桌邊開講當年勇。「我沒在跟你騙」，他在影片中對網友說，可以去道上打聽自己曾在環河南路開過6槍的事蹟。

▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）



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結果影片被網友節錄，在臉書社團「爆料公社」公開後，被三重蘆洲的角頭友人看到，在臉書上對連下戰帖。在凌晨4時許，聚集到疑似連千毅位於重慶南路的公司，持鋁棒在十字路口敲擊柏油路面，期間還施放2枚大龍炮，不斷喊著「連千毅咧」、「連千毅咧」？

連千毅7日開直播解釋，自己真的是喝多了，才會造成這次誤會，警方也循線迅速將犯嫌連姓主嫌（31歲）等5人帶返偵辦，並查扣棍棒數支，經詢問涉案人，他們都是因網路直播主連千毅凌晨3時許在網路發表言論，引起連姓主嫌等人反彈，率眾前來該直播主公司周遭表達不滿，警訊後依刑法恐嚇危害安全罪，移送台北地檢署偵辦。

