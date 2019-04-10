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徐小可「趕快叫我老公結紮」！　阿Ben認走心…轉頭跟Mei說：妳就很識大體

記者潘慧中／綜合報導

徐小可（許暐翎）2010年結婚後，陸續迎來3個孩子，家庭生活幸福，但阿Ben（白吉勝）近日在《小明星大跟班》抱怨她常公開說：「趕快叫我老公去結紮！」身旁的Mei（邱馨葦）順著他的話說：「你看我就沒有這問題。」阿Ben聽了也笑回：「對！妳就很識大體，妳不會這樣講話嘛！」

▲▼徐小可「趕快叫我老公結紮」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼阿Ben不是很喜歡徐小可公開說要他結紮的事情。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲▼徐小可「趕快叫我老公結紮」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

阿Ben表示徐小可結婚前很在乎他的感受，出門在外如果臉突然垮下來了，女方原本都會馬上想盡辦法逗他笑，「她不管講什麼不好笑的笑話，我都覺得很好笑。」

▲▼徐小可「趕快叫我老公結紮」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲阿Ben上節目抱怨徐小可變了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

但自從結婚後，徐小可的態度變得很不一樣，阿Ben表示：「她變成說什麼話都不拿捏尺度，就直接在節目上面講出來。」比方說，有時候當集節目主題明明沒有討論結紮，老婆也會大剌剌地說：「對啦趕快！趕快叫我老公去結紮，我真的不想再生了！」讓他心情不是很舒服。

▲▼徐小可「趕快叫我老公結紮」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲阿Ben覺得Mei說話比較識大體。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

事實上，徐小可日前透露生第3胎時，大家來月子中心祝賀，唯獨乾媽「寶媽」臭臉，對方甚至極力反對她再懷孕生子。徐小可表示：「她心疼我，站在一個媽媽的角度，看女兒生4個其實很累，不管是身體或是金錢壓力都很大。」她目前不考慮再生，一旁的阿Ben也笑說：「先不要了！」

▲約從10：05分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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