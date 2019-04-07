「媽找算命師幫姊取名」埋老二心結！　蘿莉塔本名曝光：真的很隨便

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔是《大學生了沒》的前班底，她近日在《綜藝大熱門》透露媽媽有段時間突然都不跟她說話，明明住在一起，媽媽也只用紙條和她溝通，一問之下才知道因為有親戚私下跟媽媽打小報告，「說我在電視上說她對我很不好。」

▲蘿莉塔媽媽曾因某個節目內容跟她冷戰1個月。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



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蘿莉塔解釋那一集節目內容剛好在討論「家中排行」的議題，本身排行老二的她當時說：「我覺得老大比較好，因為姊姊的名字都有算命師算，我的名字媽媽就隨便取。」被追問本名時，她表示以前的名字很難聽，「叫做李家佳。」她後來甚至還跑去改名。

▲▼吳宗憲聽到蘿莉塔本名的反應。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



追問取這個名字的原因，蘿莉塔的媽媽透露純粹有天看連續劇時，有個女性角色剛好叫「家佳」就跟著取了，相較之下，姊姊取名前，媽媽卻找了很多算命師再選出最好的名字。

▲蘿莉塔的本名取自連續劇。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



沒想到，蘿莉塔當初在節目分享的這段往事，被親戚渲染得太嚴重，媽媽聽了非常生氣，後來才會長達1個月不跟她說話，被問到最後是否有講開，她開玩笑地說：「後來有說清楚了，然後有塞一些錢給她（媽媽）。」