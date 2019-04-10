男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）和前警政署署長王卓鈞長子王惟立（William）復合後，越愛越大方，即將迎來31歲生日的她透露，男友突然說：「我最近有什麼重要的事沒做嗎？我覺得我忘記一件很重要的事。」

▲▼丫頭和男友復合後，照片總是充滿粉紅泡泡。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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丫頭聽了直接回：「應該就是我的生日禮物吧！」沒想到，男友大笑幾聲就沒下文了，「一輩子都不知道浪漫是什麼意思的男人，但至少是個幽默的男子。」不久後，男友突然很著急地問：「給我中原標準時間！」她這次心想，驚喜應該真的要來了吧。

▲▼丫頭分享和男友私底下的互動。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



緊張地衝去看完時鐘後，丫頭說：「報告！現在準備要00：00！」怎料男友自行倒數時間後說：「12點公仔開賣了快搶！！耶放進購物車了，錢包呢？我的卡拿來！什麼鬼啦結帳還要排隊？！賣光了是什麼意思？又沒買到，也太難買了吧！」最後還附上一個生氣的表情符號，男友似乎因為沒搶到公仔小動肝火。

▲丫頭和男友穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



看著碎碎念的男友，丫頭笑說明明生日還沒到，但已經受了不小驚嚇，再度印證男友果然是個不懂浪漫的人，「我男人腦袋是在想什麼？」儘管文字看似有些小抱怨，但仍洋溢著幸福甜蜜的氛圍。