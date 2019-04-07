太妍「單穿中空內衣」仰躺！　男網友「邪惡角度」直盯左下角：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

南韓女團「少女時代」隊長太妍身材嬌小，卻有著爆發力十足的天籟嗓音，深獲歌迷喜愛，工作忙碌的她仍不時和粉絲分享生活，7日在社群網站曬出一系列美照，其中一張仰躺沙發的照片，邪惡角度讓不少網友頓時鼻血狂噴：「快給我拿塊布來遮！」

▲太妍單穿運動內衣（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）



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太妍先PO出一張側躺沙發的照片，肌膚在自然光的照射下顯得更加亮白，只見她單穿運動內衣入鏡，中空剪裁隱約可見11字馬甲線，S曲線一覽無遺，當她換成仰躺時，由上往下拍的邪惡角度，豐滿上圍和深邃事業線呼之欲出，讓人瞬間不知該把目光放在哪。

▲▼太妍仰躺畫面太辣！（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）



最後一張照片中，太妍起身跪在地上，手肘撐著沙發，轉頭直盯鏡頭，但許多粉絲都忍不住看著她平坦的小腹，腰身又細又薄，幾乎沒有一點贅肉，這系列美照不只讓男粉絲眼冒愛心，女網友也相當羨慕她的好身材。

▲太妍根本螞蟻腰。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）



事實上，太妍曾自爆體力很差，甚至在練舞時打瞌睡，Tiffany當時便半開玩笑要她一起練習皮拉提斯，她後來真的開始以此運動提升體力，「雖然不喜歡做這個（皮拉提斯），但必須做才行。」為了在舞台上展現完美演出，她在鍛鍊體力方面下足功夫，本來就沒有贅肉的身體也因此練出了腹肌。