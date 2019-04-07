女星通關前「聽錯一句話」被帶進小房間！　當場熱舞回應…海關秒垮臉

記者潘慧中／綜合報導

Lala（蘇心甯）身材火辣，素有「國光女神」封號，卻曾在通關前誤解海關的一句話，突然在櫃台前狂飆熱舞，出糗就算了，海關還一秒臉色大變，接著就被帶進小房間了。

▲Lala是不少人心目中的女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



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Lala最近在《上班這黨事》透露，曾單獨勇闖全世界最難通關之一的美國紐約，事前做了不少功課，許多朋友都告訴她：「不管海關問妳什麼，妳聽不懂就跟他說NO。」

▲Lala曾獨自勇闖美國海關。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



然而，Lala自認仍聽得懂一些基本單字，當海關問：「You are single?」她想說只有自己來這裡就回答：「Yes!」接下來，對方似乎想知道她的職業，由於她當時正在做美容美髮兼啦啦隊，所以先抓了一把頭髮說：「Hair」，接著比手畫腳說：「Make make」，似乎是想表達在幫人化妝的意思。

▲▼Lala比手畫腳形容自己是做美容美髮的人。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



海關完全聽不懂並一臉問號地問：「You are dancing?」Lala卻誤會對方的意思：「我就想說天啊，我那時候第一年跳啦啦隊，我想說紅到紐約，他竟然知道我是職棒啦啦隊的隊員。」

▲▼Lala以為自己紅到紐約。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



受寵若驚的Lala當下決定秀一下舞技，直接在櫃台前扭腰擺臀，她還充滿自信地說：「Yes, I'm a dancer.」海關不但傻眼到臉都綠了，更打電話通知其他人，然後她下一秒就被帶進小房間了。

▲▼Lala當場跳舞給海關看。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



▲09：29分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）