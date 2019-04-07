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鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！　邪惡肉色照曝光…男網友狂噴鼻血

記者潘慧中／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M）憑鐵肺唱腔走紅全亞洲，忙碌工作之餘，仍保有和粉絲互動的習慣，她7日在社群網站寫下：「新的一天，新的心跳。」隨後PO出泳裝照，破尺度挖空剪裁露出背溝和腰線，讓不少網友驚呼：「都看光了啦！」

▲▼鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲鄧紫棋不但會唱歌，身材也很好。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

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照片中，可以看到鄧紫棋紮起長髮、戴上墨鏡，望向眼前的都市美景，身穿一件印有金色花紋的連身泳裝，背部U型大挖空的剪裁，露出雪白光滑美背，畫面剛好切掉臀部以下的部分，格外讓人充滿遐想空間。

▲▼鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲鄧紫棋曬泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

為了在舞台上呈現最完美的面貌，鄧紫棋背後付出不少代價，體質非常容易水腫的她，之前為了能以最佳狀態拍攝演唱會的宣傳海報，悄悄進行了快速消水腫的計畫，減少攝取鹽分，多喝紅豆水，蔬果類當作主餐，澱粉和肉類則變成配菜。

▲▼鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋為了維持好身材，背後付出不少代價。（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

▲▼鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！（圖／翻攝自Instagram／gem0816）

除了改變飲食習慣，鄧紫棋當然也不會忘了運動，一個禮拜規律運動五天，跑步、打拳、游泳等運動都會做，夏天會做水中單車運動，冬天則是喜歡到街上跑步，在演唱會前會特別做足600下腹肌訓練，一分一秒都不會輕易懈怠，除了能美美穿上舞台裝，體力不知不覺也變好了。

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