「這東西」吃6年調經！　大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

記者潘慧中／綜合報導

34歲的大牙（周宜霈）和小7歲男友穩定交往1年多，她近日上《單身行不行》透露不婚不生的部份原因，其實和經期狀況有關，大姨媽有時候1個月會來3次，醫生建議她每天定時吃調經片，朋友後來跟她說：「妳如果有想要生小孩，不要一直吃西藥。」

▲大牙一開始聽從西醫建議吃調經片。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



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大牙被朋友帶去看中醫後，醫生告訴她：「妳每天起來第一件事情不是被子掀開起床，妳要先量體溫。」量了一個禮拜，醫生看到數字嚇到：「妳的基礎體溫也太低了吧！妳的子宮都沒有在工作耶！」

▲▼大牙後來改看中醫被告知子宮都沒在工作了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



接著被問到吃了多久的調經片，大牙坦言吃了6年，偶爾會暫停不吃1、2個月，但因為不穩定的經期會影響工作，她基本上一直都有在吃，但中醫師警告她：「如果妳真的想生小孩，不要再吃了。」對方順便提醒她要戒吃的食物，並搭配中藥調養身體，「我聽完就覺得這人生也太不快樂了吧！我還是繼續吃西藥好了，所以我就一直吃到現在。」

▲大牙仍持續吃調經片。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



大牙表示並不擔心可能會影響懷孕，「反正我也不想生，就不要生了吧！」被問到未來有可能會後悔，她坦言曾思考過這件事，「但我真的沒辦法忍受懷胎10個月那麼辛苦」，看到有好友懷孕水腫、產前產後憂鬱症，她真的無法容許這件事發生在自己身上。

▲約從48：57分開始。（影／取自YouTube／東風衛視）