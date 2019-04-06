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隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」！　畫面曝光…爸媽網友暴動了

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘陪伴小孩，她6日透露上教練課不小心耽誤時間，一路直衝抵達藝術教室時，孩子們已經開始上課了，「為了不想害他們分心，索性躲在教室的玻璃窗外最邊邊角落看他們。」

▲▼隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼Max、Lucy一起去藝術教室上課。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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▲▼隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

沒想到，Lucy突然朝窗戶盯著看，本來失焦的目光不自覺跟隋棠對上眼，放空了約30秒後，她眉頭一皺、忽然回神狂喊：「馬麻來了！妹妹、我、、妹妹的馬麻來了！馬麻來了耶！」不只用興奮又驕傲的聲音呼喊，她甚至賣力地舉起手指著媽媽。

然而，隋棠透露旁邊的同學根本沒人在乎，儘管如此，Lucy仍持續扯開嗓子告訴大家媽媽來了，「就好像，她媽媽我是宇宙裡最酷的一隻兔子一樣。（是的，露西小姐最喜歡兔子了。）」

▲▼隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠最後手刀閃進教室陪孩子們畫畫。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲▼隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

最後，隋棠手刀跑進教室，「以免一群幼兒集體翻白眼。」才隔1個小時沒見的Max和Lucy馬上撲到她的臂彎裡，「笑開懷了！」這一刻讓她體會到必須成為更好的人，「才配得上孩子如此盲目的仰慕和全然的愛啊。」

隋棠IG全文：

因為上教練課耽誤了一些時間，衝去藝術教室的時候Max和Lucy的課已經開始了，為了不想害他們分心，索性躲在教室的玻璃窗外最邊邊角落看他們。
忽然露西小姐望向窗子這，眼看就要準備開始放空了，但她已失焦的眼睛不知怎麼就對上了我的眼睛，就這樣看著我但又沒有真的看到我的狀況下，放空了大概半分鐘吧，忽然她眉頭一皺，回神然後用力對焦的雙眼亮了起來，發現我了！
用著很興奮和很驕傲的聲音，她用力指著我，試圖告訴教室裏每一個人：馬麻來了！妹妹、我、、妹妹的馬麻來了！馬麻來了耶！
其實旁邊的同學根本沒人在乎，但她仍然持續著，就好像，她媽媽我是宇宙裡最酷的一隻兔子一樣。（是的，露西小姐最喜歡兔子了）

總之，我手刀閃進去教室以免一群幼兒集體翻白眼，而跟我才一個小時沒見的兩兄妹，迅速地撲進我臂彎裡笑開懷了，那場面跟我昨晚滑手機看到的一個關於美國軍人戰後返家和他們孩子相見歡的感人影片比起來，好像也沒什麼差別。。。這感覺該怎麼說呢？好像就是，必須不斷不斷讓自己成為一個更好更好的人，才配得上孩子如此盲目的仰慕和全然的愛啊

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隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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