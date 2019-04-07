ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！　王陽明驚喜藏N天閃炸

記者潘慧中／綜合報導

蔡詩芸和王陽明分手8年重新相戀，至今結婚3年多感情依然甜蜜，6日適逢33歲生日，原本在外地的老公特地飛回家陪她慶生，Instagram限時動態中能看到她拆開對方精心準備的禮物，下一秒感動直呼：「你還說你沒買到！你這個騙子！騙子！！」

▲▼蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

▲▼蔡詩芸拆禮物。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

請繼續往下閱讀...

▲▼蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

畫面中，可以看到蔡詩芸坐在沙發上拆禮物，一打開蓋子立刻倒抽一口氣說：「You did get me a video!Wow!」原來是一台她心心念念的拍立得，像個孩子般一邊把玩一邊說：「This is so cute! This's so cool!!!」

▲▼蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

▲王陽明送蔡詩芸最想要的東西。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

王陽明則發出得意的笑聲說：「Happy birthday! I love you!!!」儘管沒有入鏡，仍可以感覺到他有多麼疼愛蔡詩芸，老婆小心翼翼拿出拍立得後疑惑地說：「為什麼這個那麼高級？所以它拍出來會跟平常的那種不一樣嗎？」小倆口下一秒馬上試拍，成果照充滿著粉紅泡泡。

▲▼蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

▲▼王陽明最後還帶蔡詩芸享用生日大餐。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

▲▼蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo、sunnyboyyy）

蔡詩芸稍晚換了一件紅色洋裝出門，上下都開V的剪裁非常性感，原來王陽明不只準備驚喜禮物，他還帶老婆享用生日大餐，藍色蛋糕上頭裝飾的小鯊魚和貝殼等細節都是另一半最愛的元素，讓妻子感動地說：「謝謝你這些年來如此疼愛我。」夫妻倆的好感情羨煞一票網友。

「我想開了」29歲醫師商場6樓助跑跳樓…頭顱破裂墜死　警找到原因了

推薦閱讀

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

紅髮艾德開唱「台下全大咖」！　他一現身…網秒跪：天王VS.天王

紅髮艾德開唱「台下全大咖」！　他一現身…網秒跪：天王VS.天王

愛紗離婚2個月「又掉淚」　網往左滑IG「黃小柔親筆寫一串話」全懂了

愛紗離婚2個月「又掉淚」　網往左滑IG「黃小柔親筆寫一串話」全懂了

姪子託夢想吃肯德基！　她偷拜3年「惹火婆婆」超魄力回一句話…長輩全閉嘴

姪子託夢想吃肯德基！　她偷拜3年「惹火婆婆」超魄力回一句話…長輩全閉嘴

隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」！　畫面曝光…爸媽網友暴動了

隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」！　畫面曝光…爸媽網友暴動了

告別式直盯媽媽「顏色太深了」！　利菁完成她遺願：我這輩子好過了

告別式直盯媽媽「顏色太深了」！　利菁完成她遺願：我這輩子好過了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

Kiwebaby轉性「徵女友」！　深夜公開求愛：可以在一起看看

Kiwebaby轉性「徵女友」！　深夜公開求愛：可以在一起看看

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

Nina生日宣布懷孕…許凱皓哭了！　寶寶乾媽也是《大學生》班底：超感動

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王陽明, 蔡詩芸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃明志一年被逮捕70次！　大馬坐牢先發「不自殺聲明」確保安全
  2. 韓歌手跳水爆頭重傷！　「滿身血畫面曝光」全身癱瘓…妻上網籌錢救命
  3. Monsta X、BTS隊長RM、BOBBY！2019韓星5首超狂跨國合作
  4. 蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！　王陽明驚喜藏N天閃炸
  5. 老公嫌「妹妹太鬆」！　人妻診間曖昧貼醫生「照你尺寸做」…他崩潰臉綠
  6. 瘋電影／跳痛先生　失去痛覺容易死
  7. 《復仇者4》倒數12天「21部還沒看完」　導演曝：看這2部就能懂！
  8. 《小美好》vs《小時光》5大元素甜爆！初戀美好滋味萌哭
  9. 專訪／《與惡距離》賈靜雯演必娶女主管　電視台實習幕後大公開
  10. 蕭敬騰賽前2句話　陶晶瑩聽完鼓掌：是一個很好的情人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366