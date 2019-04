蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」！　王陽明驚喜藏N天閃炸

記者潘慧中/綜合報導

蔡詩芸和王陽明分手8年重新相戀,至今結婚3年多感情依然甜蜜,6日適逢33歲生日,原本在外地的老公特地飛回家陪她慶生,Instagram限時動態中能看到她拆開對方精心準備的禮物,下一秒感動直呼:「你還說你沒買到!你這個騙子!騙子!!」

▲▼蔡詩芸拆禮物。(圖/翻攝自Instagram/dizzydizzo、sunnyboyyy)



畫面中,可以看到蔡詩芸坐在沙發上拆禮物,一打開蓋子立刻倒抽一口氣說:「You did get me a video!Wow!」原來是一台她心心念念的拍立得,像個孩子般一邊把玩一邊說:「This is so cute! This's so cool!!!」

▲王陽明送蔡詩芸最想要的東西。(圖/翻攝自Instagram/dizzydizzo)



王陽明則發出得意的笑聲說:「Happy birthday! I love you!!!」儘管沒有入鏡,仍可以感覺到他有多麼疼愛蔡詩芸,老婆小心翼翼拿出拍立得後疑惑地說:「為什麼這個那麼高級?所以它拍出來會跟平常的那種不一樣嗎?」小倆口下一秒馬上試拍,成果照充滿著粉紅泡泡。

▲▼王陽明最後還帶蔡詩芸享用生日大餐。(圖/翻攝自Instagram/dizzydizzo、sunnyboyyy)



蔡詩芸稍晚換了一件紅色洋裝出門,上下都開V的剪裁非常性感,原來王陽明不只準備驚喜禮物,他還帶老婆享用生日大餐,藍色蛋糕上頭裝飾的小鯊魚和貝殼等細節都是另一半最愛的元素,讓妻子感動地說:「謝謝你這些年來如此疼愛我。」夫妻倆的好感情羨煞一票網友。