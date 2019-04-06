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紅髮艾德開唱「台下全大咖」！　他一現身…網秒跪：天王VS.天王

記者潘慧中／綜合報導

紅髮艾德（Ed Sheeran）4日在台灣開唱，全場2.5萬歌迷無不嗨翻，有不少藝人也到場朝聖，意外形成台上台下都是大咖的有趣畫面，尤其當一位男歌手事後打卡「桃園田徑場」時，許多網友紛紛激動狂喊：「當天王遇上天王！」

▲▼林俊傑。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）

▲▼林俊傑4日打卡「桃園田徑場」讓粉絲超興奮。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）

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▲▼林俊傑。（圖／翻攝自Instagram／jjlin）

林俊傑4日在Instagram曬出與紅髮艾德的燦笑合照，只見他戴上帽子和眼鏡，身穿白T現身，同是音樂創作者的兩人互相交換了唱片，吸引不少粉絲狂敲碗合作，不只這樣，他也和開場嘉賓ONE OK ROCK合照笑喊：「Have a great show guys!」

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／ava112411、yaokuo）

▲▼丫頭和好姊妹瑤瑤一起看演唱會。（圖／翻攝自Instagram／ava112411、yaokuo）

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／ava112411、yaokuo）

此外，丫頭（詹子晴）和瑤瑤（郭書瑤）這對姊妹淘也前去朝聖了，她當晚穿上短裙露出雪白美腿，原來她從以前就很欣賞紅髮艾德，偶像3年前在巴黎辦演唱會時，她本來就有想要衝一波，2年前的台灣場又因受傷缺席，「一波三折終於聽到了。」

▲▼邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇、周曉涵和茵芙也有到場支持。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇、周曉涵和茵芙也是台下粉絲之一，她透露不只場內擠滿了人，坐在場外聽音樂的人也很多，這無疑就是紅髮艾德的魅力，當偶像唱到她的愛歌《Thinking Out Loud》，許多情侶不自覺擁抱彼此，「多感動的一刻，此刻我的嘴角也跟著上揚了，享受激動又感動的一晚。」

▲▼徐小可。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）

▲▼徐小可和阿Ben低調進場。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）

▲▼徐小可。（圖／翻攝自Instagram／hsu_coco）

徐小可和老公阿Ben也悄悄到場支持，夫妻倆全戴上口罩，維持一貫低調作風，小倆口還一起戴上印有「Ed Sheeran」的藍底白字手環，手牽手和舞台合照「謝謝，我們的兒童節禮物。」想必度過了非常美好的一晚。

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