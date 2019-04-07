老公嫌「妹妹太鬆」！　人妻診間曖昧貼醫生「照你尺寸做」…他崩潰臉綠

記者田暐瑋／綜合報導

醫美技術日新月異，連私密處的鬆緊度也可以後天調整。有位人妻因為生了2胎，和老公都覺得下面不夠緊實，決定上門求診，不斷要求醫生幫忙「越緊越好」，開刀前卻小聲在醫生耳邊說：「可以照你的尺寸做嗎？」讓醫生一聽當場臉綠。

這位人妻求診婦產科名醫鄭丞傑，因為產後陰道變鬆弛，不只老公，連自己都覺得很不滿意，希望能靠手術變回少女般緊實，她先是低聲強調要緊一點，醫生也保證一定會做比較緊，但接著她又再降低音量，小聲說：「可以照你的尺寸做嗎？」醫生一聽傻眼，差點飆出髒話。

▲人妻要求私密處整型。（圖／翻攝自YouTube／ 醫師好辣）

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鄭丞傑平復情緒，耐心再問了一遍：「什麼意思？」人妻才解釋：「就是照你認為適用的尺寸。」他覺得莫名其妙，心想：「我又不是用路人，應該找妳老公啊。」讓他覺得相當尷尬，不懂怎麼會有人提出這種要求。

許多婦女在經歷懷孕、生產過後，或多或少會有陰道鬆弛和漏尿的問題，因此近年不少婦女會想透過陰道雷射來恢復緊實。但醫師提醒，陰道雷射不是人人都適用，「懷孕、反覆性陰道感染、月經期間、陰道不明原因出血、子宮頸抹片異常、疑似癌和有控制不良的內科疾病」都不適合。