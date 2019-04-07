中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

記者田暐瑋／綜合報導

還記得之前因「晃動應援影片」爆紅的中信兄弟啦啦隊峮峮嗎？現在有網友發現兄弟隊又增添新血，頂著一頭俏麗短髮的正妹被拍到，露出纖細小蠻腰和白皙美腿，隨著音樂活潑熱舞，讓人不停地按重播，「每次看兄弟比賽都讓我頭暈」、「這波動太震撼了」。

▲粿粿。（圖／jacky_hsiao授權提供）



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▲粿粿。（圖／jacky_hsiao授權提供）

原來這個新人正妹叫做「粿粿」，是中信兄弟啦啦隊的超強新血，網路上已經有專屬拍她的應援影片，只見她毫不怯場，露出開朗甜美笑容，跟著音樂搖擺身軀，超貼身上衣突顯她的身材曲線，釦子往兩旁被撐開，大大的兄弟兩字更是隨著節奏晃動，畫面賞心悅目，引來狂讚「兄弟的水準太高了」、「是故意選波動系的嗎」。

▲粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）



先前爆紅的峮峮一度引起轟動，連3年前上節目玩遊戲「邪惡視角」畫面也被搜出，據了解，她曾是《大學生了沒》的固定班底，先前也上過《你猜你猜你猜猜》與《全民大笑花》等節目，2016年正式成為中華職棒兄弟象啦啦隊Passion sisters隊員。

▲粿粿。（圖／翻攝自粿粿IG）

▲粿粿影片。（圖／翻攝自YouTube／ryanl）