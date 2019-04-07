林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

娛樂中心／綜合報導

女星林志玲出道20年，高EQ個性數十年來如一，穩坐「台灣第一名模」的寶座。身價上億的她，私底下其實相當節省，近日被空姐爆料她搭機時自願讓出商務艙座位，自己則坐去經濟艙，就算被認出也毫不發怒，讓人相當驚訝。

據《蘋果日報》報導，華航空姐爆料，林志玲某次和媽媽私人旅遊，便把買到的唯一一個商務艙座位讓給媽媽，自己坐到經濟艙，她睡著後被認出，對方乘客有些用力地拍了拍她的肩，想要跟她合照，她驚醒後不但沒生氣，還請對方等一下，立刻跑去補妝再面帶笑容回來跟對方合照，讓目睹一切的空姐大感驚訝。

請繼續往下閱讀...

▲林志玲（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



事實上，林志玲向來鮮少在螢光幕前動怒，曾在出席活動時被拍到眼角的魚尾紋，她也絲毫不在意，「可能皮膚比較乾，加上我天生愛笑，笑起來有紋路很正常，是每個人都會面對的。」之後更強調：「更重要的是，是要保持一顆青春的心。」

林志玲也曾在上台時不慎踩到長裙擺，一個不穩差點當眾跌倒，身經百戰的她站穩後露出甜美笑容向觀眾道歉：「不好意思，就當我在台上跟大家敬個禮！」高EQ回應讓台下觀眾報以熱烈掌聲。

▲林志玲高EQ（圖／翻攝自林志玲微博）