三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

娛樂中心／綜合報導

「直播拍賣天王」連千毅有黑道背景，6日開直播教訓酸民，還嗆「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三重蘆洲的兄弟上門約戰。對此，他7日也出面回應，解釋是喝酒喝多了，搞錯酸民說話的前後順序，才會被誤會講出「三重攏吃屎」這句話。有PTT網友爆料，連千毅以前是竹聯幫天龍堂的人，後來改做拍賣，賣的清一色是名車、名錶、直升機這種高價商品。

據《三立新聞》報導，連千毅解釋當時是有酸民在直播時嗆了一句「三重攏吃屎」，還威脅要讓他上新聞，「後來我找到酸民，我自己喝酒喝多了，前面後面順序搞錯，才被誤會說三重攏吃屎是從我嘴巴說出來。」還被挖出他本名是連健任，是竹聯幫天龍堂堂主，2011年曾因暴力討債事件登上新聞版面，被警方逮捕送辦。

▲連千毅賣遊艇。（圖／翻攝自連千毅臉書）



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曾創下59秒賣出保時捷、10分鐘賣出直升機和破億的法拉利級遊艇，引起極大關注，連千毅拍賣的名車幾乎都是自己的坐駕，只開了6000公里的全車全配備奧迪R8從0元起標，最後500萬元成交；1000萬的保時捷也在短短59秒賣出，還有牌價998萬元的BMW被喊到500萬成交，他還加碼「滿百送十」送出50萬現金，等於這台車最後只要450萬元就能帶走。

▲連千毅賣直升機。（圖／翻攝自連千毅臉書）



最狂的不只如此，連千毅還賣過1900萬元的R22羅賓遜直升機，飛行高度達1萬4000呎，是企業家好友委託拍賣，直播6分鐘內就有網友開價800萬元成交；另外還有市值破億元的遊艇，據悉該遊艇等級超高，堪稱遊艇界的法拉利，成功在10分鐘內以2720萬元賣出。

日前連千毅在香港拍賣會中買下勞斯萊斯幻影4代，落槌成交價為3300萬元，據了解，該車當年全球僅生產18輛，是當時1950年愛丁堡公爵購入的愛車，直到伊麗莎白女王繼位後，順勢成為女王的座車，其他17輛目前仍為英國王室所有，是非常罕見的名車。

▲連千毅。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅被爆料。（圖／翻攝自PTT八卦版）