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甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

記者田暐瑋／綜合報導

一位年輕女孩外表秀氣，發現肛門口長了一些東西，而到外科就診，女醫生看過後斷言：「九成九把握是菜花。」立刻安排手術，並要求她帶性伴侶一起來做衛教，女孩堅稱自己沒有性經驗，醫生問到最後不耐煩：「不講就算了。」女孩委屈哭著離開，連手術都沒回來做，之後醫生才得知女孩的悲慘身世，感到相當自責。

外科女醫師鍾雲霓在《醫師好辣》分享剛當上醫師的看診經驗，某次有位秀氣的年輕女孩因為肛門深處有菜花病毒，導致肛門口長出一朵朵菜花，她一看斷定99％是菜花，直言：「你這個就是性接觸傳染的。」沒想到女孩臉色一變，當場否認：「我沒有性經驗。」

▲女孩長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女孩長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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鍾雲霓認為女孩是羞於啟齒才會說謊，把護理師都支開後再問了一次：「妹妹，你還是要跟我說實話。」但女孩堅持否認，講一講就委屈落淚，鍾雲霓也開始不耐煩心想：「不想講就算了。」轉頭做自己的事，女孩感覺到她的不信任，便哭著離開診間。

▲女孩長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲醫生要女孩說實話。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

最後女孩也沒來動手術，像是人間蒸發一樣，鍾雲霓事後才從學長那裡得知，這個女孩1年多前發生很嚴重的車禍，肛門處幾乎都重建過，且處女膜都是完整，應是在住院期間被感染到菜花，她聽了感到非常自責，認為自己辜負了對方的期待，從此也改變觀念，學著相信病人的話。

▲女孩長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女孩長菜花其實是因為一段悲慘遭遇。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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