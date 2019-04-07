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CL又胖了？上圍激升照流出　粉絲從高處拍「零修圖身材曝光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星CL結束團體2NE1活動後，偶爾出席時尚活動、節目，鮮少推出個人音樂作品，令歌迷十分想念。減少演藝圈活動的她，疏於管理身材，多次被拍到上圍激升的發福照，近日又有一張照片曝光，她形象同樣性感，穿著黑色bra，身材卻大了一個SIZE，立刻引起討論。

▲▼CL又胖了？上圍激升照流出　粉絲從高處拍「真實身材曝光」。（圖／翻攝自IG）

▲CL近日被粉絲拍的照片曝光，引起討論似乎又胖了。（圖／翻攝自IG）

CL近年來少在國內活動，現專注於海外公演的她，日前結束開唱後，親民地幫歌迷簽名，她黑色西裝外套，裡面搭配性感低胸bra，胸前春光一覽無遺，而當天有粉絲從高處拍她，立刻現出原形，身材比過去圓了不少。不過，也有粉絲緩頰，CL自己近期貼出的照片明明看起來就很正常，質疑有可能是角度問題。

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▲▼CL又胖了？上圍激升照流出　粉絲從高處拍「真實身材曝光」。（圖／翻攝自IG）

▲也有粉絲認為應該只是角度問題，CL 3月底自己貼出的照片身材很正常。（圖／翻攝自IG）

事實上，CL過去8月曾在機場被韓媒拍到爆肥照，由於身材突然變胖，也讓粉絲相當擔心她的身體健康，對此，YG當時回應「她健康無礙，只是最近搬去美國，還在適應中。」而她也正面面對各種議論，鼓勵女生活出自己，「有時候，人們會告訴你應該如何生活，妳知道的，女孩，妳就翻個白眼，瀟灑走得遠遠的。」而她近日再曝光近況照，除了身材被討論外，也有歌迷不捨喊話「什麼時候有新作品」、「等妳回歸等好久」。

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