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「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員朴寶劍3度來到台灣舉辦見面會，他每回訪台都會到處逛逛，此次卻難得安靜，直到5日晚間有粉絲在Instagram上傳一則影片，他深夜在中山區慢跑，恰好被路人遇到，由於影片只有背面，網友也不敢確定是他本人。沒想到，他6日在見面會，脫口承認：「我昨天偷偷跑出去。」

▲▼朴寶劍5日深夜跑到中山區慢跑，身旁沒有半個保鑣。（圖／記者李毓康攝）

▲朴寶劍5日深夜跑到中山區慢跑，身旁沒有半個保鑣。（圖／記者李毓康攝）

朴寶劍5日深夜穿著短褲、黑色上衣外出慢跑，立刻被眼尖的路人認出，由於他打扮休閒，身旁完全沒有保鏢，也有人不敢確認究竟是不是他本人。他6日在南港展覽館舉辦見面會，帶了多達46個禮物送給粉絲，包含寫真、原味T-shirt、背心等，當拿起娃娃時，他自招：「我昨天晚上有偷偷跑出去，路上看到好多夾娃娃機喔！」間接證實中山區慢跑男就是他。

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▲▼朴寶劍見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼朴寶劍大展歌喉，見面會上帶來多首抒情歌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼朴寶劍見面會。（圖／記者李毓康攝）

每每來台辦見面會，朴寶劍總是精心準備各種橋段，他開場帶來《I Like You》，溫暖療癒的嗓音，聽得台下如癡如醉，當活動進行到下半部時，他忽然從觀眾區竄出，在大批保鑣的護送下，邊唱著《Let's go see the stars》，全場5000人驚喜萬分，為他舉起黃色的星星紙牌。

不過，現場觀眾過於熱情，朴寶劍只繞了一半的場地，便重回舞台上，他遺憾表示：「本來想要走完，但大家過於熱情，我沒有看完星星就上台了。」雖感到遺憾，但他再度致謝粉絲舉起的星星很美。

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