「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

記者吳睿慈/台北報導

南韓演員朴寶劍3度來到台灣舉辦見面會,他每回訪台都會到處逛逛,此次卻難得安靜,直到5日晚間有粉絲在Instagram上傳一則影片,他深夜在中山區慢跑,恰好被路人遇到,由於影片只有背面,網友也不敢確定是他本人。沒想到,他6日在見面會,脫口承認:「我昨天偷偷跑出去。」

▲朴寶劍5日深夜跑到中山區慢跑,身旁沒有半個保鑣。(圖/記者李毓康攝)



朴寶劍5日深夜穿著短褲、黑色上衣外出慢跑,立刻被眼尖的路人認出,由於他打扮休閒,身旁完全沒有保鏢,也有人不敢確認究竟是不是他本人。他6日在南港展覽館舉辦見面會,帶了多達46個禮物送給粉絲,包含寫真、原味T-shirt、背心等,當拿起娃娃時,他自招:「我昨天晚上有偷偷跑出去,路上看到好多夾娃娃機喔!」間接證實中山區慢跑男就是他。

請繼續往下閱讀...

▲▼朴寶劍大展歌喉,見面會上帶來多首抒情歌。(圖/記者李毓康攝)



每每來台辦見面會,朴寶劍總是精心準備各種橋段,他開場帶來《I Like You》,溫暖療癒的嗓音,聽得台下如癡如醉,當活動進行到下半部時,他忽然從觀眾區竄出,在大批保鑣的護送下,邊唱著《Let's go see the stars》,全場5000人驚喜萬分,為他舉起黃色的星星紙牌。

不過,現場觀眾過於熱情,朴寶劍只繞了一半的場地,便重回舞台上,他遺憾表示:「本來想要走完,但大家過於熱情,我沒有看完星星就上台了。」雖感到遺憾,但他再度致謝粉絲舉起的星星很美。