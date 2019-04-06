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朴寶劍把她叫進房裡突現「暖心舉動」　LuLu：善良是真的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員朴寶劍以謙虛有禮出名，他此趟為見面會訪台，再度留下許多佳話。主持人LuLu於5日透過節目訪問到他本人，令LuLu震驚的是，就在工作結束後，朴的經紀人請她入內，親眼見證朴寶劍的暖行，她在Instagram感動分享：「我直接當場要融化在現場，屋哩寶劍呀。」

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲朴寶劍5日在台舉辦記者會。（圖／記者張一中攝）

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LuLu主持過大大小小韓星見面會，5日終於首度見到朴寶劍本人，她精心扮成《男朋友》宋慧喬的打扮，穿著一身鮮紅套裝，幹練地戴起假短髮，當她要重現《男朋友》片段時，心善的朴寶劍突然提議「要不要跟我重演一人塞一個耳機的橋段」，男方全程眼神真摯、認真地聽著她講的每個字，令她感動直呼：「那個善良的寶劍，不是傳說，是真的欸！」

▲▼LuLu扮成宋慧喬訪問朴寶劍。（圖／翻攝自LuLu IG、納豆臉書）

▲LuLu扮成宋慧喬訪問朴寶劍。（圖／翻攝自LuLu IG）

▲▼LuLu、朴寶劍。（圖／翻攝自LuLu IG、納豆臉書）

▲朴寶劍事後親手轉交卡片給LuLu。（圖／翻攝自LuLu IG）

最讓LuLu震驚的是，就在工作團隊要離開時，朴寶劍的經紀人忽然請她入內，她激動寫下：「寶劍本人親自而且雙手拿給我這張他簽名的明信片，我直接當場要融化在現場。」卡片上用英文寫著「今天謝謝你，希望你一直保重。」寶劍特地用繁體字簽名、註明日期，暖舉令人讚嘆連連。

▲▼LuLu、朴寶劍。（圖／翻攝自LuLu IG、納豆臉書）

▲納豆2年前訪過朴寶劍，昨天也收到卡片。（圖／翻攝自納豆臉書）

事實上，不只LuLu拿到這張簽名的明信片，2年前曾訪問過朴寶劍的納豆，他因人在日本無法前來，朴寶劍也準備了一張給他的卡片，令納豆感動貼文：「他很貼心寫了卡片給我，明年，一起上台玩吧。」

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