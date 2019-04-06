頌樂親手剪及腰長髮！驚恐喊：這麼短　「真實長度」嚇壞網友

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派女團MAMAMOO隊長頌樂出道以來留著一頭招牌長髮，從未以短髮當造型的她，1日突然在自己經營的Youtube頻道剪成短髮，親手拿起剪刀朝自己的及腰長髮剪下，首度公開真實頭髮長度，嚇壞大票網友。

▲頌樂親手剪掉長髮。（圖／翻攝自頌樂Youtube）



頌樂近日開啟自己的Youtube頻道，時常透過各種影片與粉絲交流，她1日突然上傳一支名為「太無聊了，所以剪成短髮」的影片，只見她拿起剪刀，深呼一口氣說：「我今天要來嘗試剪頭髮！」拿起鏡子後，她便開始比劃要從哪裡開始剪第一刀，自信滿滿地說：「本來剪頭髮的時候呢，就是要大膽一點。」然而正當她要下刀時，卻開始猶豫不決，忍不住露出害怕的表情。

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▲頌樂把頭髮剪了，不斷露出不安的表情。（圖／翻攝自頌樂Youtube）



再三確認長度後，頌樂終於下手第一刀，聽著頭髮被剪掉的聲音，她露出驚恐表情，當剪到另外一側時，卻因剪的角度不對，髮尾形成往上斜的不規則變化，她尖叫喊著：「我剪了頭髮！」再度確認自己的短髮，她開始疑惑：「我這樣剪頭髮沒問題嗎？」接著，不安表示：「怎麼這麼短。」

▲影片尾聲，頌樂才公開是整人計劃，她的頭髮真實長度其實更短。（圖／翻攝自頌樂Youtube）



影片恰好在4月1日愚人節上傳，頌樂最後才公佈真相，「其實我的頭髮是接上去的！」她大笑喊著：「被我騙了吧！」原來她現在的頭髮長度其實更短，真實長度其實是及耳短髮；事實上，偶像回歸活動總是頻繁染燙，導致髮尾脆弱，不少藝人的頭髮都是接上去的，頌樂公開頭髮長度，也嚇壞大批網友直呼「原來一直都是短髮」。