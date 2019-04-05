出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員朴寶劍4度訪台，5日率先在台會媒體舉辦記者會，為6日的見面會做準備。一向謙虛有禮的他，照顧到各個方向的攝影鏡頭，90度鞠躬致謝來到現場的記者，就連最後收到主辦獻上的禮物，他不忘再度彎腰收禮，籃子裡忽然飛出一個紙碎，他也二話不說幫忙撿垃圾，短短30分鐘的記者會十分圈粉。

▲▼朴寶劍4度訪台。（圖／記者張一中攝）



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朴寶劍亞洲見面會來到最後2站，他5日在記者會上透露，結束見面會後，將立刻投入電影《徐福》拍攝，「不論是電影、戲劇，只要是我能演的都沒有限制，希望藉此在青春裡留下印記。」他將首次合作大前輩孔劉，直言感到很榮幸，有很多可以學習的地方。至於電影裡的造型，他暫時保密。

▲朴寶劍個性乖巧，貼心幫工作人員撿垃圾。（圖／記者張一中攝）

記者會尾聲，主辦送上保護喉嚨的保健品，朴寶劍接過禮物，90度鞠躬表示：「真心謝謝。」而他看見舞台上有紙碎掉落，他也直覺反應要把垃圾撿起來，再度展現乖寶寶榜樣的行為，出道8年，依舊有禮貌、惹人疼。

離開前，他不忘再次感謝今天到場的粉絲、媒體，曾寶儀原想幫他提著禮物，但他又把花籃拿回去，笑喊：「沒關係沒關係。」兩人在台上爆笑搶花籃，全場笑翻。他明日將在南港展覽館會粉絲，現場可購票。

▲▼寶劍堅持禮物要自己拿，爆笑在台上與曾寶儀搶花籃。（圖／記者張一中攝）