南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓江原道北部4日晚間7點左右（台灣時間6點）發生森林大火，火勢因風助長的情況下迅速延燒，燒毀多數建築物、房屋，至少造成1人死亡、11人受傷，連夜撤離逾4000人，當晚更出動800多台消防車，全國進入災難最高緊急狀態，多數韓星也盡份心力，紛紛捐款救災，其中，罹癌的金宇彬6日跟進捐出韓幣1000萬元，令民眾感動不已。

▲南韓江原道4日發生森林大火，燒毀多數建築物、房屋，堪稱國家級重大災害。（圖／達志影像／美聯社）



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▲金宇彬2年沒工作，依舊慷慨解囊。（圖／記者季相儒攝）



江原道大火災害嚴重，金希澈、宋仲基、南柱赫、尹智聖、IU等藝人慷慨解囊，捐款金額從韓幣1億元到1000萬元不等（約台幣300萬至30萬）。其中最令民眾驚訝的是，現在仍在休養的演員金宇彬，6日被報導捐款韓幣1000萬元。

▲南韓爆發嚴重火災，藝人紛紛捐款。（圖／翻攝自IG）



由於金宇彬自從2017年5月被診斷出罹患鼻咽癌，便暫停一切演藝活動，已經2年沒有收入的他，還是願意伸出援手幫助，令許多粉絲感動不已。此外，除了秋小愛的媽媽矢野志保、2PM俊昊、PSY、任時完、SISTAR寶拉也紛紛獻出愛心。