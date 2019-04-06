朴寶劍全場開麥熱跳！衝下台2次「走到最後一排」5000人暴動

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員朴寶劍能演能唱又能跳，從小夢想當歌手的他，3度來到台灣舉辦見面會，熱情把現場變成演唱會，從抒情歌唱到舞曲、女團夯歌，5000粉絲舉起螢光棒同歡，現場氣氛熱烈。

▲朴寶劍見面會開啟個人演唱會。（圖／記者李毓康攝）



朴寶劍6日在南港展覽館舉辦個人見面會，他除了分享近況、未來工作規劃，也抽出3名幸運觀眾上台互動，細心地詢問粉絲喜歡哪種顏色的圍巾，還親手製作香氛蠟燭送給台下觀眾，最後還送上多達46件的個人物品，福利滿滿。

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▲朴寶劍唱到《Here We Are》時，情緒湧上。（圖／讀者提供）



氣氛一轉，朴寶劍換成一身輕鬆的打扮，開啟了寶劍的個人演唱會，全場開麥獻唱戲劇《雲畫的月光》OST《My Dearest》、《With You》，然而，在唱到《Here We Are》時，他的感性情緒一時湧上，激動地淚灑舞台，歌曲結束後，他轉身拭淚，很快整理好情緒，立刻歡愉地唱著《好想你》。

▲朴寶劍把花環戴在頭上供粉絲拍照。（圖／讀者提供）



見面會誠意十足，朴寶劍把過去唱過的中文歌全部唱一遍，自彈自唱《小幸運》、《Kiss Goodbye》、《以後別做朋友》，全場5000人大聲合唱，場面令人動容。活動尾聲，他深知粉絲想要拍照的心思，現場開放「拍照時間」，他把台下觀眾遞來的花環都戴在頭上，從舞台左方走到右方，最後還跑到延伸舞台前方，讓四面八方的觀眾拍個夠。

一場見面會唱了多達15首歌，朴寶劍在安可時帶來TWICE《What is Love?》以及SEVENTEEN《Pretty U》，他再度現身於台上，可愛的舞蹈、表情，令全場融化。

▲朴寶劍熱跳《What is Love?》。（圖／讀者提供）



▲朴寶劍全場開麥熱唱。（圖／記者李毓康攝）



活動雖變成演唱會，但朴寶劍粉絲福利依舊做得很到位，他總共下台2次，從館內第一排位置走到最後一排，全場繞好繞滿，接著，他又安排6位舞者拿著小禮物下台分送給大家，彷彿聖誕老公公發禮物，而他擔心台下觀眾推擠，不忘關心：「大家沒有受傷吧？今天是好日子不能受傷喔！」最後一首歌暖聲唱著《I Bless You》，向5000觀眾揮手道謝，消失在舞台上。結束見面會，他將與5000人擊掌，明日離台班機不公開。