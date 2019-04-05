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Block B他與女友穩交8年「認愛SOP曝光」　金希澈：太強了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓嘻哈團體Block B出道以來製造多首膾炙人口的歌曲，團隊裡舞蹈擔當的有權（U-Kwon）舞台上看起來霸氣、冷傲，私下卻是個癡情男孩。他5日出演《人生酒館》談及與女友全善慧（전선혜）穩定交往8年，分享當初如何公開戀情的契機，身為偶像界前輩的金希澈連連發出讚嘆聲，驚訝表示：「你真的太強了。」

▲▼Block B他與女友穩交8年「認愛SOP」　金希澈震驚：太強了。（圖／翻攝自Youtube）

▲Block B他與女友穩交8年。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼Block B他與女友穩交8年「認愛SOP」　金希澈震驚：太強了。（圖／翻攝自Youtube）

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▲有權公開戀愛，PO聽得津津有味。（圖／翻攝自Youtube）

有權與女友全善慧交往8年，但他們並不是一開始就大方公開戀情，他5日出演《人生酒館》，難得談到公開的契機，他透露當時還有幾位私生飯會跟，其中有幾個人都知道他與女友的關係，但通常會假裝不知道，「我不喜歡那種（被注意的）視線，公司也會跟我們說『不要被抓到』、『不要交往』。」金希澈身為演藝圈大前輩，感同身受表示「對於偶像來說，公開戀愛真的很難。」

▲▼Block B他與女友穩交8年「認愛SOP」　金希澈震驚：太強了。（圖／翻攝自Youtube）

▲有權公開戀愛，金希澈讚嘆。（圖／翻攝自Youtube）

秘密交往多年，有權與女友一直躲躲藏藏大眾的視線，他坦言：「做任何事情都很悶。」直到Wonder Girls成員先藝宣佈結婚，他心想時間到了，於是在官咖上面PO出約會照片，告訴所有粉絲「我不想騙大家，我現在有交往的人。」下定決心公開戀情，讓坐在一旁的金希澈讚嘆表示：「太強了！」兩人至今穩交8年，粉絲看見他提到女生滿臉幸福，也替他感到開心。

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