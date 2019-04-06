尖叫！朴寶劍碰上「最萌身高差」粉絲　禮儀腿下降背後抱她

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員朴寶劍3度來到台灣舉辦個人見面會，場地一次比一次大，6日在南港展覽館會5000名粉絲，他誠摯致謝：「每次場所都會大一些 ，來了這麼多人，雖然有點陌生，但我還是很感謝。」得知台灣還有萬人的小巨蛋場地，他發揮正面態度喊著：「好！那我會繼續努力演技、唱歌、跳舞，多多練習。」獲得全場掌聲。

▲朴寶劍3度來台灣舉辦見面會。（圖／記者李毓康攝）



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朴寶劍年紀輕輕出道，見面會上，聊到對30、40、50歲的憧憬，他鬆口坦言：「40歲，我可能結婚了。」台下傳來大聲的哀嚎聲，他則是笑笑表示：「我可能已經變成最棒的老公、爸爸。」至於到了50歲，主持人曾寶儀問他「還會回來看我們嗎？」他爽快答應反問：「那到時候你們還會填滿這個地方嗎？」約定50歲再見面。

▲朴寶劍除了現場訪談，還有抽出幸運粉絲上台。（圖／記者李毓康攝）



為了出演戲劇《男朋友》，朴寶劍留成及耳長髮，場上大螢幕播岀當初的造型，他自信地表示：「我長髮的樣子好像還不錯。」他原本比較喜歡短髮造型，但今天再看，他覺得長髮也滿帥氣，主持人曾寶儀立刻虧他：「哪有人看到自己帥愛上自己的。」

▲朴寶劍感謝粉絲填滿5000人大場地。（圖／記者李毓康攝）



訪談在笑聲中度過，朴寶劍接著抽出3位幸運粉絲上台，想有機會與他互動，其中一位女生個子嬌小，兩人站在一起形成最萌身高差，他立刻貼心地降低身高，張開雙腳配合女方，把自己的西裝外套緊緊抱住女生，全場享起熱烈尖叫聲。