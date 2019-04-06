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朴有天把「前女友刺青」消掉了　韓記者爆料：花很久時間

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體JYJ成員朴有天在2016年曾陷入性侵疑案後，事後雖證實他無嫌疑，但形象大傷，陪他走過低潮期的前女友黃荷娜，兩人一度訂下婚約，他為表達自己的愛意，更在左手臂上刺了黃的頭像，當時震驚大眾。然而，兩人婚約現已取消，外界也對刺青感到好奇，對此，韓記者3月也爆料他已經除掉刺青了。

▲▼朴有天把「前女友刺青」消掉了　韓記者爆料：花很久時間 。（圖／翻攝自《Rumor Has It》、微博）

▲朴有天之前曾被拍到手上有前女友頭像的刺青。（圖／翻攝自《Rumor Has It》）

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朴有天2017年即將退伍時，曾經被拍到左手臂刺上前女友黃荷娜的頭像，當時令大批粉絲崩潰，認為他為愛刺青斷送演藝生命。怎料，兩人婚姻在2018年5月取消，而他此後亮相各種公開場合，幾乎都穿著長袖遮刺青，令不少人好奇「刺青究竟該怎麼辦」、「刺青還在嗎」。

▲▼朴有天把「前女友刺青」消掉了　韓記者爆料：花很久時間 。（圖／翻攝自《Rumor Has It》、微博）

▲韓記者爆料朴有天為了把前女友刺青消掉，花很多時間 。（圖／翻攝自《Rumor Has It》）

對此，節目《Rumor Has It》3月邀來幾位線上記者出演，一名女記者爆料，「朴有天在左手臂上刺上黃荷娜，很多人都看過那張照片，為了消除那個刺青，我聽說他花了非常久的時間。」所幸朴有天最後還是把刺青消掉了，也讓粉絲鬆一口氣。

▲朴有天現力拼復出。（圖／翻攝自CJ IG） 

▲朴有天現力拼復出。（圖／翻攝自CJ IG）

朴有天2017年退伍後，他力拼復出，雖依舊無法出演電視節目，但他3月在韓舉辦個人演唱會，感謝粉絲陪他走過一切困難，「你們對我敞開的心不曾改變過，陪我一起走、像家人般的感覺真好。」睽違3年再次推出新歌《Slow Dance》，也能看得出來他想要重新出發的決心。

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