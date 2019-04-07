獨家／這群人董仔「排卵痛送急診」　超音波：卵巢下方積水！

記者關韶文／台北報導

網紅指標團體「這群人TGOP」推出聯名潮牌大受粉絲歡迎，沒想到活動隔天成員董仔意外掛病號，緊急送急診抽血，《ETtoday星光雲》記者致電關心身體狀況，董仔表示，「肚臍下方突然很重，不知道是腸子還是子宮問題，於是緊急掛了急診。」

董仔6日下午緊急送醫，嚇壞了不少粉絲，回憶當天情況，「我就是覺得肚臍下方突然很痛，必須要彎著要走路的那種，當時覺得是不是小腸的那個位置怎麼了，立馬去蹲廁所，有正常排便，但是排完了，還是很痛，而且開始覺得有一點想吐的感覺。」只見身體狀況沒有好轉，決定緊急送急診。

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▲這群人董仔身體出狀況，緊急送醫。（圖／董仔提供）

在送急診的路上，董仔緊急上網爬文，而急診醫師暫時診斷骨盆腔發炎，驗尿加抽血等待報告的時間過去，「來的是婦產科醫生，本來要內診，後來追查照一下超音波看是不是排卵的問題，果真是因為排卵的時候撞到。」超音波看起來則是一塊黑黑的陰影，有可能是積水或是出血導致疼痛，最嚴重可能會持續好幾天。

▲董仔被超音波照出「卵巢下方積水」。（圖／董仔提供）

事情發生後，董仔聽到「排卵也會痛」相當無奈，並接著檢討自己的日常生活習性，「難怪大人們會一直叫女生不要喝冰的，婦科要顧好，平時就要顧，不是經期來才當乖寶寶喝不冰的。」董仔接著回家立刻搜尋「排卵痛」，才理解醫生的叮嚀。

▲▼這群人前一天才舉辦聯名系列發表會，隔天董仔（右二）就掛病號。（圖／記者黃克翔攝）

因為身體的狀況，董仔首次缺席這群人工作會議，同時也是出道這麼久第一次缺席，「我一決定要去掛急診，便把今天要開會的事情在群組裡面交代好，還叫大家千萬不要取消，我可以聽結果，幫忙執行就好，缺席的感覺超奇怪的！」

事實上，這群人和前公司合作到期，目前自組工作室，專屬頻道也邁向全台最高300萬訂閱戶，每個團員目前各司其職，除了頻道持續經營外，也和知名潮流人士梁士華合作，推出時尚單品。未來，團員成為也有各自發片、演戲計畫，人氣持續攀升中。