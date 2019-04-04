歌迷抽到戀愛下下籤！　鼓鼓撩妹神技「一句話暖炸❤」

記者關韶文／台北報導

「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭正式開始，相信音樂家族歌手接力開唱，丁噹、白安、蕭秉治、鼓鼓輪番登場，鼓鼓推薦歌迷來現場玩「丁噹月老機」，下秒被歌迷吐槽抽到下下籤，鼓鼓立刻展現撩妹技巧，讓歌迷瞬間融化了！



鼓鼓呂思緯忙著籌備新專輯，「現在製作到了一半，我比我的歌迷更希望可以把創作分享給大家。在創作專輯的過程中，前陣子我的狗狗生病了，很怕失去牠，我很渴望把歌曲分享給大家，如果我無預警發了一首歌，又怕被覺得是這張專輯的前導。如果你們想要聽到這首歌的話，快去我的粉絲團留言，請公司幫忙！」接著鼓鼓清唱了這首歌曲，讓現場歌迷大飽耳福。

▲▼鼓鼓現身信義區開唱。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

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此外，鼓鼓為了力挺師姐丁噹回歸樂壇，重磅出擊，在開唱前先到松山文創園區文創大街的「創意裝置玩美拍」，在人氣打卡新景點搶拍時尚pose，接著歌迷朋友熱情尖叫聲下，壓軸登場。

接著鼓鼓也向歌迷推薦一旁的「丁噹月老機」，無奈歌迷抽到下下籤，鼓鼓立刻展現撩妹技巧，「你抽到下下籤有什麼關係，我在這裡呀！」下秒接著演唱《繽紛了每一天》，讓歌迷瞬間融化。

鼓鼓一登場一連演唱《為愛而愛》、《瘋狂世界remix》、《可以唷》、《乎乾》，為第一天的「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭畫下完美句點。接下來三天還有黃奕儒、魏嘉瑩、白安、蕭秉治、宇宙人、鼓鼓和丁噹繼續陪伴歌迷度過連假。