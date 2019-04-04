A-Lin親姊姊超辣！　「名模身材」穿球鞋就有九頭身

▲黃莉舉辦發片記者會，姊姊A-Lin到場力挺。（圖／好舒服音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手黃莉以原住民語的名字Luji當起歌壇新人，親姐姐A-Lin也到現場支持！黃莉4日舉辦發片記者會，以俐落的西裝外套搭配球鞋出席記者會，Luji表示：「因為公司為了強調這次是脫掉高跟鞋後的轉變，所以新專輯造型多以布鞋為主，也希望為新專輯及5/5的音樂會衝刺出好成績。」

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▲黃莉、A-Lin姊妹情深。（圖／好舒服音樂提供）

適逢4月4日兒童節，記者會現場曝光多張小時候的照片，看得出來一家人感情很好，Luji黃莉表示：「家人給我很多支持，爸爸、哥哥會傳加油的簡訊給我，媽媽會幫我選演唱會的歌單：妹妹從錄音開始就會傳授我一些技巧。」

當大螢幕出現兩姐妹小時候的照片時，A-Lin則現身記者會一下飛機就特地趕來來為姊姊加油，「女明星要保持身材，所以面裡面都沒有肉！」同時因為今天也像是Luji黃莉第二人生的誕生,再過一個月也即將過生日，因此A-Lin也特別準備了「神力女超人蛋糕」來為姊姊提前慶生，祝福姊姊「超級給力」！

▲▼黃莉、A-Lin秀出兒時照片，一起過兒童節。（圖／好舒服音樂提供）

記者會上，Luji黃莉特別希望能為自己「正名」，希望大家不要只叫「A-Lin的姊姊」，希望大家也能注意到他工作上的表現，而A-Lin今天也貼心地以「我是Luji的妹妹A-Lin」自我介紹，向大家推薦姊姊的歌聲，也特別向Luji表示：「現在新人很辛苦，但只要堅持就是你的。」