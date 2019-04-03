楊丞琳「重啟巡演」淚灑記者會！　自嘲老了：很容易想哭

記者關韶文／台北報導

楊丞琳「青春住了誰」巡演2018年起跑，原先預定的深圳，今年因為場館整修及檔期無法前往，但丞琳今天也公布了南寧、重慶、紹興、佛山、上海場次。楊丞琳3日現身北京記者會現場，看到歌迷錄製的祝福，感動淚灑記者會現場。

記者會上，楊丞琳激動落淚，頻頻向主持人求救，待情緒比較穩定後，丞琳才說：「我現在好像真的老了，很容易很想哭。因為真的比較少有機會聽他們跟我說很多話，很多活動都是匆匆一瞥。他們大部分都是跟我說加油、我愛你。剛剛看影片可以感覺到我對他們的影響，我對他們的重要性。就算有一天我不在演藝圈了，這一切對我來說真的太深刻了，太感謝他們了。」

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▲▼楊丞琳重啟《青春住了誰》巡演。（圖／太陽娛樂提供）

巡演重新起跑，楊丞琳也特別說明，「我也不想隔這麼久，但因為我的舞台其實不是每個地方的場館都能搭建，我們很努力在尋找適合的場地，希望能到更多地方。」相隔半年再展開巡演，楊丞琳也透露；「之前有些場次我們都有更換新衣服，有嘉賓場次也都有調整，我們現在也絞盡腦汁，希望能夠再給大家一些新鮮的東西。更重要的我又要開始拉筋了～我的現代舞啊～」

除了演唱會外，歌迷最關心的全新專輯進度如何，「其實從《年輪說》之後我就一直在想這張專輯到底要做什麼，但今年才真正開始動工。我只能透露，這張不是像一般專輯收歌，可能找個幾百首歌，從中間挑喜歡的10首那樣，我這次是給我自己跟各位優秀音樂人出考題。我也不敢太驚動那些優秀的創作人，就是你明明很想要趕快聽到歌，但又不能太催促。我只能說我希望今年底可以完成，如果真的不行，那大家就繼續來我的演唱會一起同歡吧！」