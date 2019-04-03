當過新加坡特種警察、企業總裁！　「40歲的他」圓夢發片

▲40歲黃自立來台圓夢發片。（圖／好痛音樂提供）

記者關韶文／台北報導

40歲新加坡歌手黃自立，頂著企業總裁頭銜，宣布將來台發片！黃自立喜歡挑戰，出身新加坡特種警察，轉戰跨足高端食品、休閒旅遊等事業，因為喜愛歌唱，在新加坡有總裁歌手封號，此次來台錄音，黃自立將推出新輯，而以大哥哥新人之姿出道，黃自立笑說我天生反骨個性，沒有既定的規則，40歲是人生新起步，以最愛的歌唱圓夢，從台灣出發。

黃自立從小就立志當歌手，6歲喜歡唱歌，在校園參加過多次歌唱比賽，保持著佳績，但因嚴格保守的家庭，只能將歌手夢深藏心中，喜歡挑戰的個性，歷經特種警察到跨足經營事業，黃自立笑說我始終都讓老爸擔心，因此很早就離家獨立，先努力打拼事業藍圖，很幸運的階段目標達陣，而在迎接即將到來的40歲，面對人生另個階段起點，決定再度的迎接新挑戰「唱歌圓夢」！

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這次來台錄音，黃自立說為了錄音心中緊張又興奮，一週內直掉2公斤，初次進錄音室，心情很悸動，握著麥克風百感交集，走了很多的路，歷經許多轉折，終於能圓夢。

這次終於完成專輯錄製，黃自開心表示，「好友們都很驚訝，我很認真的要圓夢，我告訴自己，歌唱一直是我的最愛，選在此時出道，一點都不晚，築夢踏實最重要啦！」