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Lulu畫卡片到半夜4點親送！　「陶晶瑩是我的神明」

記者關韶文／台北報導

KKBOX推出「明星九點來聊聊-Lulu之夜」單元，邀請歌手到節目以「聲」會友聊音樂、逗趣談話陪伴粉絲夜晚時光，最新一集中，邀請天后陶晶瑩光臨！節目主持人Lulu從身為陶晶瑩粉絲到《大學生了沒》節目出道，如今在綜藝圈闖出自己的一片天，從接獲消息後就失眠，直呼：「陶子姊是我進這行的貴人、又是偶像，是如神明一般的存在，今天這件事情真的太大條了！降臨在我們節目，這訪問簡直要我死。」

過去以模仿陶晶瑩走紅出道的Lulu表示，這還是自己真正第一次好好坐下來訪問「本尊」！收到訪問消息後KKBOX歌單全都是陶晶瑩的歌、更做足功課把過去她主持過「16金」典禮影片、報導全都搜出來拜讀，也特別在訪問前一晚挑燈夜戰親手繪製卡片、寫下感激內心話，她強調繪製最挑戰的地方在髮絲、眼睛這兩大重點，「飄逸的髮絲跟剛睡醒的頭，只在一線之隔，第一張不小心把雙眼畫太近，變成有點鬥雞眼，我又決定重畫一張！」直到零晨4點半才讓這張感恩小卡大功告成！

▲▼Lulu,陶晶瑩。（圖／KKBOX提供）

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▲▼Lulu手繪卡片送給自己的偶像陶晶瑩。（圖／KKBOX提供）

▲▼Lulu,陶晶瑩。（圖／KKBOX提供）

陶晶瑩帶新專輯《謝謝陶晶瑩》好音樂來宣傳，連推平裝CD、黑膠唱片兩版本讓粉絲收藏，也大方送上自己的親筆簽名黑膠唱片給Lulu。相較Lulu緊張神情，陶子處之泰然說：「那麼慎重介紹我，供桌感覺都擺好了，大家快來拜。」要Lulu心態要更輕鬆，自嘲是話多的藝人、很好訪。談到推出第十張大碟心情，陶子顯得輕鬆：「是淡定的，我努力把作品做好，觀眾喜不喜歡沒關係，但可能某天哪一首歌被人聽到喜歡、有了屬於自己感動，每首歌有它自己的命運，就像在荒野撒下種子，我與製作人花了2年來選歌、琢磨歌詞、編曲要復古的tone調，才終於交出這張自己滿意的作品。」

節目中，Lulu請教如何看待演藝圈得失，出道29年的陶子歷經大風大浪，分享「泰然就是面對過衰事、經歷過低潮，才會發現平平順順就是安好，這圈子有才華的人很多，就把該做的事情做好。」以自己藝界時序來比喻，陶晶瑩表示18歲後出道歌唱不順、28歲在主持獲得肯定、38歲拚事業得猛爆性肝炎、如今擁有幸福家庭生活，但始終記得肯定自己，產後泡澡看到鬆垮的肚皮，對著肚皮說：「謝謝你！人生就是不斷把自己打散、再把破碎自己重組起來。」

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