高雄人必唱！觸電的那種感覺～　「電音芭比」主唱回來了

記者關韶文／台北報導

混血兒娛樂旗下饒舌團體「臭屁嬰仔」發行新發單曲《愛情摩天輪》，要給樂迷超然驚喜，這回攜手「電音教主」安苡葳Anne強勢回歸，當年以女團「芭比」締造《觸電》、《搖咧搖咧》、《使勁搖》等神曲席捲全台灣，這回請出神級人物合唱，臭屁嬰仔聽聞跟心目中女神合作時都不敢置信！

臭屁嬰仔開心向女神告白，「真的是聽姐姐歌長大的，想都沒想到有天居然能和本尊合作，興奮到不行！姐姐不只是我的菜，一定也是大家的菜！ 」安苡葳開心回應，「加入臭屁嬰仔，很開心有團隊不孤單的感覺！」

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▲▼臭屁嬰仔邀請芭比主唱安苡葳合作。（圖／混血兒娛樂提供）

安苡葳目前單身，這次跟三位鮮肉合作可說是「艷福不淺」，大夥玩音樂激撞火花，她給予高度肯定：「三位屁孩都很有禮貌，胖虎貼心嘴甜、屁辰很文青達禮、立勝很有個性給人有安全感，三位的結合等於完美男團。當然我是最幸福的啦。」接獲邀約時一口就答應，對這首新歌更是滿意。

新歌搭上話題潮流，用摩天輪來比喻愛情，臭屁嬰仔扮演愛神角色「帶大家進入到一個充滿愛的摩天輪裡，告訴你，怎麼愛才最有感覺！」為呈現新歌主題摩天輪、歡樂浪漫氛圍，MV南下到高雄著名觀光景點「義大遊樂世界」取景拍攝，為亞洲唯一希臘情境主題樂園、更是南台灣最高的摩天輪，歌手們載精心打造全台首創「K歌摩天輪」包廂裡上演愛情喜劇，安苡葳與歐吉虎飾演一對老夫老妻要找回愛的激情，畫面呈現相當逗趣。