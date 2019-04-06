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《放逐愛情》解偉苓存款花光了！　出道10年「還想發片」

記者關韶文／台北報導

過去以一首《放逐愛情》在YouTube創下300多萬點閱率的女唱將解偉苓，無奈在2016年為了發行自己的第二張專輯，把存款全都花光，甚至對演藝圈能生退意。今年更計畫當起YouTuber開頻道分享生活各種新奇事物，可說為自己出道十年的演藝工作創下一個里程碑！

出道十年、曾經出過兩張專輯的解偉苓，基於對於歌唱及音樂表演的熱愛，這幾年開始積極接觸許多各種用「聲音」去表現的相關的工作，除了歌手的固定商演表演，有在師大亞洲流行音樂科技研究中心教課的她還是歌唱老師，另外清晰流利的口條更讓她在Hit FM有固定節目當起電台DJ。

▲▼解偉苓。（圖／雲凱工作室提供）

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▲解偉苓轉戰YouTube開頻道。（圖／雲凱工作室提供）

2016年自費出完第二張專輯的解偉苓讓她散盡存款，曾說過發片好難、甚至曾萌生退意想離開五光十色的演藝圈的她，這兩年接觸到舞台劇演出，讓她演出興趣也開始轉念積極從事許多不同的表演工作，她表示：「我接觸舞台劇後，發現這些都是跟我熱愛的表演相關，也發現這個圈子有很多不同形式的工作讓我可以在表演這塊發揮。不過唱歌這件事是我踏入圈子的初衷，無論能否帶給我甚麼效益，我還是不會繼續放棄。」

解偉苓表示：「未來還是想發片，無論數位發行，或是有機會能和唱片公司合作，我都很樂意！」問出道十年自己最大的成長及收穫是甚麼？她表示：「把表演當生活、我的生活就是表演！這些工作對我來說都是表演的學習，讓我覺得很棒！雖然現在年紀不小，但反而因為這個年紀，可以在表演上接收及得到更多東西，吸取到更多經驗應用在生活上。」


 

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