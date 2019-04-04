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白安：你們是第一次聽我唱歌嗎？　向「經過的路人」道謝

記者關韶文／台北報導

「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭正式開始，「創作精靈」白安打頭陣， 一連演唱《讓我逃離平庸的生活》、《離開後》、《我們的時代》、《一日一生》等歌曲，更在台上公開向「經過的路人」道謝。

連下了幾天雨，太陽終於展露頭角，白安開心唱起歌，「今天天氣太舒服了，在台上唱歌很舒服，我常覺得人生很有趣像旅程一樣，去不同地方，每個人都是不同的電影，這部應該是公路電影，中間會有開心難過時，我相信這些都會成為我們的養分。」

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

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▲▼白安信義區開唱，陪歌迷度過兒童節。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

連假第一天，適逢兒童節，白安開心分享心情，「今天是四月四號，兒童節快樂，這四天假期希望你們都有時間可以參與這裡的活動，不管樂團或歌手都會在這邊分享他們的歌給大家聽。」

活動現場有不少逛街的路人駐足，白安也謙虛向他們道謝，「你們有很多人是今天第一次見到我嗎？謝謝你們留下來聽我唱歌，希望我們第一次見面，認識我之後會慢慢的喜歡上我寫的歌。」

最後演唱與歌迷初相遇的《是什麼讓我遇見這樣的你》，歌迷聽得意猶未盡，白安與歌迷相約6月22、23日一連二天將在松山文創園區五號倉庫舉辦《我們的時代》巡迴演唱會。

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