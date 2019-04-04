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丁噹新專輯會議　一進門「大哭5分鐘」嚇壞工作人員！

記者關韶文／台北報導

「全民情歌天后」丁噹第九張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，天后睽違三年回歸樂壇，唱片公司光是場租、舞台、軟硬體就耗資500萬，師弟師妹鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安、宇宙人全體總動員，與丁噹一同輪番NONSTOP，讓「非樂不可 非你不可」NONSTOP春日音樂祭！

記者會一開始，丁噹與四位舞者嗨唱新歌《都是月老惹的禍》，沸騰現場歌迷情緒，《愛到不要命 Die Lovin’》以丁噹真實的感情故事與愛情觀為主軸，唱腔上做不同的改變，以更「聲」入人心的獨白唱腔，詮釋歌曲故事、接著演唱《有什麼不敢面對》、《我們不像我們》、《不要命》。

▲▼丁噹《愛到不要命 Die Lovin’》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼丁噹《愛到不要命 Die Lovin’》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹《愛到不要命 Die Lovin’》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

經歷各種磨練，丁噹學會剖析、面對、和解、也治癒自己，她形容透過《愛到不要命 Die Lovin’》更能坦承地面對自己，將曾自以為痊癒的心，血淋淋地再度剖開傷疤，重新面對傷口，讓它完整得到治癒，勇敢面對愛情的缺陷，找到依然相信愛情的自己。

因此在開專輯企劃會議時，丁噹先是大哭5分鐘，製作人阿弟仔也說：「這張專輯我們做了蠻長的時間，每個不同階段丁噹都會跟我分享心情，從一開始講家人關係，到最後經歷舞台劇磨練，她得到情緒上的釋放，更能充分詮釋狀態，所以音樂上給了比較新的元素，有別於以往情歌為主的狀態，不同唱腔去適應不同曲風。」

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