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直擊／被問到這題　記者會才進行7分鐘⋯朴寶劍眼眶泛淚

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男演員朴寶劍1月結束戲劇《男朋友》拍攝，隨即展開亞洲巡迴見面會，6日將在南港展覽館會粉絲，他5日在台舉辦記者會，相隔2年再度訪台，親切以中文「大家好我是朴寶劍，好想你們。」一進場就禮貌地90度向記者鞠躬，回想起過去訪台的點點滴滴，他忽然感性情緒湧上、眼眶泛紅，主持人曾寶儀連忙安慰：「你不要哭！」

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲曾寶儀2度擔任朴寶劍見面會。（圖／記者張一中攝）

朴寶劍5日在台舉辦記者會，身穿米白色帥氣西裝，維持一貫有禮貌的個性，笑得燦爛向大批媒體及粉絲鞠躬，他仔細算出過去3次訪台的經驗，人生首場見面會在台灣辦，海外廣告的拍攝，以及2017年見面會，「還有主持人，那時候跟您約定一定要再見面，這次真的守約再次見到面，您遵守約定、我也能遵守約定，我很開心。」

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▲▼朴寶劍回想起過去台灣的點滴，忽然眼眶泛紅。（圖／記者張一中攝）

▲朴寶劍回想起過去台灣的點滴，忽然眼眶泛紅。（圖／記者張一中攝）

曾寶儀開啟話題聊起過去訪台的回憶，記者會才開始7分鐘，朴寶劍突然眼眶泛紅，嚇得曾連忙安慰：「你不要哭，現在才剛開始！」話鋒一轉，他難忘之前逛士林夜市，「我可以誠實說嗎？我在夜市吃的骰子牛，真好想再吃。」台下粉絲大喊「我們買給你」，但他著急拒絕「沒關係，我可以自己買來吃。」

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲朴寶劍忽然泛淚，曾寶儀連忙安慰：「你不要哭！」（圖／記者張一中攝）

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

除了難忘骰子牛，朴寶劍當時還有嚐試臭豆腐，得知店家還把他的簽名留著，他說：「這個世界上，有人認識我，但也會有人不認識我，剛好臭豆腐店家的老闆認識我，而且對我非常好，到現在想起來還是很感動，還想去拜訪一下店家。」過去訪台的回憶鮮明，他誠意十足一一牢記在心中。

▲▼朴寶劍記者會。（圖／記者張一中攝）

▲朴寶劍此次四度訪台，笑容燦爛與媒體、粉絲打招呼。（圖／記者張一中攝）

明（6日）將在南港展覽館舉辦見面會，曾寶儀虧他「有幾千人喔，全部都擊完，你可能手就舉不起來夾牛肉了！」但他搖搖手說：「擊完，沒關係！」出道以來維持著優良形象，他笑說，「我從小就是這樣，不會特別感到有壓力。」盼望自己保持出道的初心，往更好的面貌前進。

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