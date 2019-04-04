「AV最強新人」遇電車痴漢！　夢想拍蕾絲片：想和她大戰一場

記者吳睿慈／綜合報導

「2019年AV最強新人」小倉由菜外型甜美清新，出道1年多來共發行22部個人作品，一舉獲得SOD成人大賞最佳新人女優獎，非常具情色潛力。她謙虛表示：「我對性的經驗很少 , 每場戲都是真情投入 , 常常導演叫停但自己和男優太投入而忘情演出，而沒理會導演指令。」用生命在演出的熱情，成為近期「D槽女神」討論極高的一位。

▲▼「AV最強新人」小倉由菜成為4月份JKF封面女郎。（圖／JKF提供）



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人氣扶搖直上，小倉由菜也被相中擔任4月份JKF封面女郎，她熱情分享，最喜歡的台灣男藝人是王陽明，「這種壞壞感覺的男生，感覺背後的刺青好帥氣，第一眼雖然有點像黑道，但是他的臉完全就是我喜歡的類型，真的深得我心。」外型亮麗的小倉由菜也曾遭色狼下手，現實生活中竟然碰過AV中的情節「電車痴漢」，她屁股被摸了一下，因而叫出來驚動大家，車上的乘客也見義勇為，狠狠揍了色狼一頓。

▲小倉由菜曾在電車遇到痴漢。（圖／JKF提供）



談起接下來想要挑戰的愛情動作片，小倉由菜希望可以和前輩葵玲奈一起合作女女蕾絲片，「想感受前輩很熟練的技巧，讓我達到舒服的境界，再加上她真的太可愛了，想和她大戰一場。」最後非常有禮貌感謝JKF雜誌拍，拍出來的成品非常時尚，希望可以早日再來到台灣，和粉絲有見面和互動的機會。