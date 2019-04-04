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從3000人唱到3萬人場地　ONE OK ROCK：紅髮艾德一樣謙虛

記者吳睿慈／桃園報導

日本天團ONE OK ROCK 6度訪台，他們此趟特地來台為紅髮艾德擔任暖場嘉賓，主唱Taka直呼「心情有點奇妙，但我們想要把音樂傳達給粉絲的心情是不會改變的。」談起兩人相識的契機，紅髮艾德未在走紅前，他們曾在日本見過面，2年前再度碰面，才促成了這次擔任嘉賓的機會。

▲▼ONE OK ROCK 媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲ONE OK ROCK特地為了幫紅髮艾德站台演唱會嘉賓，來台灣開唱。（圖／記者湯興漢攝）

ONE OK ROCK 6度訪台，昨天一抵達台灣便直衝鼎泰豐大啖小籠包，他們異口同聲表達對小籠包的愛意，笑說：「（來台灣）當然要去吃小籠包，如果紅髮艾德ok的話，我想推薦小籠包給他。」Taka還當起最佳宣傳的職責，幽默喊話：「我們愛鼎泰豐，好吃！」

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▲▼ONE OK ROCK 媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ONE OK ROCK在台吃潤餅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ONE OK ROCK 媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

談起與紅髮艾德合作的契機，ONE OK ROCK多年前曾在紅髮艾德日本巡演的後台見過面，「那時候有稍微聊一下，但當時沒想到他會走紅，雖然如此，他謙虛的個性完全沒變。」稱讚紅髮艾德從3000人場地唱到3萬人初心不變，而他們後來又有機會碰到對方，才有了這次當嘉賓的機會，「我們身為亞洲樂團，藉著這次機會，希望讓紅髮艾德體會到專屬亞洲音樂的特色，未來能有音樂合作也很棒，但如果沒有的話，這次亞洲巡演能站在同個舞台上，我們就覺得很榮幸了！」

▲▼ONE OK ROCK 媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲ONE OK ROCK態度正面，創作的音樂也帶給粉絲很多力量。（圖／記者湯興漢攝）

2月剛推出新專輯《暴風眼》，其中收錄的歌曲《Wasted Nights》歌詞描述活在當下，當被問及出道以來有沒有覺得哪段時間被浪費了？Taka態度正面回答：「基本上沒有任何的時間被浪費，因為有這些經驗才有現在的我們。」他們也積極挑戰各式音樂特色，目前還未碰到撞牆期，他笑說：「如果真的有撞牆期，那我們也可能要結束了吧。」

訪問尾聲，他們也透露關於亞巡的計畫，「當然會有台灣站，但是不確定真正的時間，台灣粉絲對我們來說很重要。」

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